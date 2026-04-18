"Se me tiraron las tres como leonas": Helhue Sukni confirma pelea con sus hijas y revela el motivo del conflicto

18 abr. 2026 - 15:09 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida abogada Helhue Sukni y sus hijas han estado en el centro de la polémica nacional, luego de que se generara el rumor de que estaban distanciadas y Helhue tendría prohibido ver a sus nietas recién nacidas.

Una de sus hijas, Samia Rabi, más conocida como "La bombona" aclaró que todo se trató de un malentendido y no había tal quiebre en la relación de sus hermanas y su madre. No obstante, la defensora legal publicó un video en el que confirmó que hubo un conflicto y reveló el motivo del mismo.

El origen de los rumores fue un comentario en el que Sukni insinuó que tenía restricción para ver a sus nietas y que esta había sido impuesta por sus hijas. Las especulaciones disminuyeron cuando Samia publicó unas fotografías de su madre en la clínica junto a las bebés, pero ante las constantes dudas, Helhue hizo un descargo.

¿Qué dijo Helhue Sukni sobre la polémica con sus hijas?

"Este video tiene relación con lo que me pasó este último tiempo. Han sido meses caóticos... Pero a ustedes lo que les interesa es el chisme así que voy a hablar de mi hermano, pero antes de la pelea con mis hijas. Puta que me huevearon que me peleé con mis hijas y sí, es verdad", confesó Sukni en un extenso video.

Sukni atribuyó la intensidad de la discusión a su herencia cultural, señalando que los conflictos en su hogar suelen ser apasionados debido a sus raíces árabes.

"Me peleé con las niñitas porque nosotros los árabes peleamos. Todo empezó porque hice un video, que después borré porque se me tiraron las tres como leonas...", agregó Helhue para más tarde exponer el motivo detrás de la discusión.

Helhue Suknik junto a sus tres hijas. Instagram

De acuerdo con su relato, manifestó su deseo de que sus nietas se llamaran Trinidad y Juanita Helhue, lo que no ocurrió por decisión de sus hijas y yernos. Asimismo, declaró que sus hijas la llamaron egocéntrica, aunque ella niega que la intención detrás de su solicitud guardara relación con el ego.

"No me importa porque cuando las pendejas tengan 12 u 8 años me van a decir 'queremos tener tu nombre', y ahí les voy a hacer tapa a las hue… de mis hijas y yernos, porque se van a poner Trinidad Helhue y Juanita Helhue, para que sepan ustedes", concluyó, agregando que espera no ser retada por contarlo.

Reacciones en redes sociales sobre las declaraciones de Helhue

Ninguna de sus hijas ha reaccionado a sus recientes declaraciones, sin embargo, la ola de comentarios no tardó en llegar. Algunos dieron su apoyo a "la abogada de los narcos" y otros comentaron buscando respuestas sobre el vínculo que tiene con sus nietas y si le permiten verlas.

"Tía Helhue no le dé explicaciones a nadie. Dios la bendiga mucho" y "Ánimo Helhue, no estás sola, somos muchas que te queremos" fueron algunos de los mensajes de aliento.

Por otro lado, una seguidora comentó: "No es por ser copuchenta, pero me intriga saber si te dejan ver a tus nietas. Un abrazo" y la respuesta de la abogada fue tajante. "Sí me hablan y veo a las guaguas cuando quiero, entendiste mal".

Declaraciones respecto al caso de Karim Sukni

Esta polémica ocurre en paralelo con el reciente caso judicial en el que está involucrado el hermano de la abogada, Abdel Karim Sukni Guadalah. Este último, estaría implicado en una banda dedicada al robo y exportación ilegal de cobre.

De acuerdo con la Investigación de la PDI, la banda operaba en siete regiones del país, robando cableado de empresas eléctricas y de telecomunicaciones para luego exportarlo principalmente a China. Según la fiscalía, Abdel Karim Sukni cumplía un rol de intermediario dentro de la organización.

Al respecto, la abogada reconoció públicamente la participación de su hermano en la banda diciendo que "Sí tiene responsabilidad, hay que decir las cosas como son", sin embargo, afirmó que ella no tenía conocimiento de la situación.

Recientemente, en el video donde aclaró la polémica en torno a la relación con sus hijas, se refirió al caso de su hermano, asegurando que no todo el cobre que vendían era robado y que, pese a tener responsabilidad, su participación fue menor.

"Uno tiene que ponerle el pecho a las balas. Mi hermano ahora asumió, lamentablemente los efectos colaterales son terribles y me llegaron a mí...", dijo, haciendo referencia a que ha sido una situación difícil que la ha afectado en muchos sentidos.

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