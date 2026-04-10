Helhue Sukni sobre acusaciones a su hermano por robo de cobre: "Tiene responsabilidad, hay que decir las cosas como son"

10 abr. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

En exclusiva para Meganoticias, la mediática abogada Helhue Sukni se refirió a las acusaciones que enfrenta su hermano, Abdel Karim Sukni Guadalah, en el marco de una investigación que lo vincula con una banda que se dedicaba al robo de cobre.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un meticuloso trabajo que tuvo por nombre "Operación Alto Voltaje". Las diligencias permitieron desarticular una organización criminal dedicada al robo y exportación ilegal de cobre que operaba en distintas regiones de Chile.

Según los antecedentes, la banda logró recaudar cifras cercanas a los $800 mil millones, incluyendo ganancias por ventas y devoluciones de impuestos asociadas a exportaciones fraudulentas. El material era trasladado hacia el norte del país para su envío al extranjero, principalmente a China.

"Sí tiene responsabilidad, hay que decir las cosas como son"

De acuerdo, a Helhue Sukni, quien asumió la defensa de su hermano menor, "él fue, como dijeron en la formalización, intermediario. (Su rol) fue presentar a la gente del sur con la gente de Santiago, esa fue la participación que se le puede atribuir", explicó a Meganoticias.

La abogada fue directa frente a la consulta de si su hermano era culpable de aquello: "Sí tiene responsabilidad; hay que decir las cosas como son. Tiene responsabilidad", dijo sin filtro.

"(Como familia) No sabíamos, toda la gente dice 'la Helhue sabía'. Bueno... (yo) qué iba a saber, si pasa pidiendo plata prestada el Karim. Para qué estamos con cosas, pasa pidiendo plata, de verdad", lanzó, agregando que "con las escuchas telefónicas sabían que él pasaba al tres y al cuatro".

"Han sido súper duros"

El hermano de Helhue quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total por el tiempo que dure la investigación.

"La causa es una causa compleja, y a lo que me aboqué principalmente es a la participación que le atribuyeron a mi hermano, que es de intermediario", explicó la abogada.

Pero no quedó ahí, ya que también anunció que interpondrá una querella contra ciertos medios de comunicación que, a su juicio, "han sido súper duros. Me voy a querellar por las estupideces y brutalidades que dicen en contra de mi persona", concluyó.

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