"Nos torturan" y "SOS": Cientos de presos se toman cárcel de Venezuela y personal de custodia responde con disparos

25 may. 2026 - 07:04 hrs.

¿Qué pasó?

Cientos de prisioneros se tomaron el domingo el techo de una cárcel en el oeste de Venezuela, desde donde colgaron pancartas con mensajes como "SOS", "Nos torturan" o "No más tortura".

Con los rostros cubiertos, los reclusos incendiaron colchones y sábanas, lo que provocó grandes columnas de humo que se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado a unos 500 kilómetros de Caracas, en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez. Su exigencia: la destitución del director del penal.

Un estallido que refleja una crisis sistémica

Este motín no es un hecho aislado, sino la manifestación de un problema mayor. Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los reos "aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas" y "han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas".

La organización cifra en 1.200 hombres y más de 100 mujeres los reclusos que "se declararon en huelga" en esta prisión, enmarcando la protesta en una violación sistemática de derechos.

Según el OVP, "el personal de custodia acompañado por el nuevo director" respondió con disparos "en contra de los privados de libertad", dejando "algunos heridos".

El historial de promesas y violencia carcelaria

Durante años, activistas han denunciado las condiciones del sistema penitenciario venezolano: hacinamiento, un precario suministro de alimentos, falta de atención médica y constantes retrasos procesales.

En 2023, el Gobierno de Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por "pranes" o cabecillas de bandas. Tras la intervención, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió una reforma al sistema de justicia.

"Les meten corriente, les meten candela"

Mientras agentes con escudos rodeaban la estructura, decenas de familiares aguardaban ansiosos en las afueras. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que no tiene noticias de su hijo desde el 8 de mayo.

"Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director", afirmó. Los familiares también reportaron la existencia de varios prisioneros heridos, mientras el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado sobre el motín.

La tensión en Barinas revive el recuerdo de tragedias recientes. Apenas en abril, el propio Gobierno confirmó la muerte de cinco reclusos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, después de un motín en esta prisión que también alberga a un grupo de presos políticos.

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