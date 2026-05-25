Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo comienzan las postulaciones?

25 may. 2026 - 08:00 hrs.

Pronto iniciarán las postulaciones al Subsidio Eléctrico, una ayuda transitoria creada para aliviar el costo de las cuentas de luz en los hogares más vulnerables, a los cuales se les entrega en forma de descuentos aplicados directamente en la boleta.

Para que los hogares puedan acceder a este beneficio durante el segundo semestre de 2026, los usuarios deberán cumplir con requisitos y dentro de los plazos estipulados por el Ministerio de Energía.

¿Desde cuándo puedo postular al Subsidio Eléctrico?

De acuerdo con el Ministerio de Energía, el periodo oficial para ingresar las solicitudes de la quinta convocatoria será del 26 de mayo al 5 de junio de 2026.

Los resultados de este proceso se darán a conocer durante el mes de agosto. Quienes resulten beneficiados, el descuento total se aplicará dividido en seis cuotas mensuales o tres bimensuales en su cuenta de electricidad desde septiembre de 2026.

¿Qué necesito para postular al Subsidio Eléctrico?

Para ingresar la solicitud, el postulante miembro del hogar debe ser mayor 18 años y asegurarse que el grupo familiar cumpla con lo siguiente:

Pertenecer al tramo del 40% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), con información vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Ser cliente residencial (como propietario o arrendatario) y encontrarse al día en el pago de las cuentas de luz (o contar con un convenio de pago activo) a más tardar el 22 de junio de 2026.

Si en el hogar habita una persona electrodependiente, su tramo del RSH no se tomará en cuenta. Solo debe encontrarse inscrita en el mismo y en el Registro de Personas Electrodependientes a marzo de 2026.

¿Cómo postulo al Subsidio Eléctrico?

El trámite se realiza a través de la plataforma oficial (www.subsidioelectrico.cl) durante las fechas de la convocatoria. Tras hacer clic en el botón de solicitud, se debe iniciar sesión con la Clave Única y rellenar el formulario con los siguientes datos:

Región y comuna de residencia.

Nombre de la empresa o cooperativa que entrega el suministro.

Número de cliente exacto (tal cual figura en la boleta, incluyendo puntos, guiones o dígito verificador).

Correo electrónico y teléfono de contacto.

Una vez finalizado el proceso, el sistema enviará un comprobante al correo electrónico ingresado con el resumen de la información.

Si el solicitante no tiene conexión a internet o presenta problemas con la plataforma, también puede realizarse a través de la Ventanilla Única Social o acudiendo a los canales de atención, tanto telefónicos como presenciales, de la red ChileAtiende.

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