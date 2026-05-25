Conocida marca de retail apuesta por seguir expandiénsose en regiones de Chile: Ya tiene más de 120 tiendas

25 may. 2026 - 09:04 hrs.

La cadena de vestuario Fashion's Park consolida su expansión a lo largo de Chile. Según datos de la plataforma de geointeligencia Xbrein, el holding de capitales taiwaneses opera hoy 126 puntos de venta distribuidos en las 16 regiones del país, bajo tres marcas: 100 locales Fashion's Park, 15 de Dutties y 11 de Holly Concept.

El crecimiento del grupo ha sido acelerado. En solo cuatro años, entre 2022 y 2026, pasó de 73 a 126 ubicaciones, lo que representa un alza de 72,6%. La Región Metropolitana concentra cerca del 28% de los locales de Fashion's Park, seguida por Valparaíso, Maule, Biobío, Coquimbo y La Araucanía. Pero la firma no se quiere quedar ahí, ya que apuesta a un mayor crecimiento.

El ambicioso plan de Fashion's Park

El mayor dinamismo de la marca se registra fuera de Santiago. Las regiones de O'Higgins, Los Ríos y Magallanes son las que exhiben el mayor crecimiento porcentual del período, dado que en 2022 no contaban con ningún local del grupo, según datos del Diario Financiero.

Coquimbo, Valparaíso, Atacama y La Araucanía también anotaron alzas de entre 40% y 70%. En términos absolutos, la Región Metropolitana lidera el incremento con siete nuevas ubicaciones.

"Las regiones han sido y siguen siendo una prioridad estratégica para Fashion's Park", afirmó Julio Mánquez, country manager de la compañía, quien destacó que el cliente regional "merecía las mismas alternativas de moda que tiene una familia en la capital."

Los próximos pasos para la marca

De cara al futuro, la empresa tiene un plan de inversión —con montos bajo reserva— centrado en tecnología, logística y omnicanalidad.

"Vemos espacio para seguir creciendo (...) es clave ser consecuente con los indicadores que nos hemos definido como compañía para medir la rentabilidad y la proyección de diferentes mercados", indicó Mánquez.

Como primer hito concreto, en las próximas semanas abrirá una nueva tienda Dutties en San Clemente, región del Maule.

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