Parque Arauco anuncia la adquisición de centro comercial Mall Paseo Quilín por USD 119 millones

20 may. 2026 - 18:42 hrs.

La operadora inmobiliaria Parque Arauco S.A. anunció un acuerdo para adquirir el 100% del centro comercial Mall Paseo Quilín, ubicado en la comuna de Peñalolén.

La operación, que forma parte de un plan de inversiones anunciado por USD 1.033 millones, se pactó por un valor de empresa de aproximadamente USD 119 millones (UF 2.650.000).

Con esta compra, la compañía, con presencia en Chile, Perú y Colombia, tomará control total del activo para consolidar su presencia en el sector suroriente de Santiago.

Las cifras y características de la transacción

El valor de empresa acordado de UF 2.650.000 incluye aproximadamente UF 736.000 de deuda financiera, equivalentes a USD 33 millones.

El centro comercial, inaugurado en 2006, cuenta con 47.000 m² de Área Bruta Locataria (ABL) y está emplazado en un terreno de 100.000 m².

El activo destaca por su conectividad, al ubicarse en la convergencia de la autopista Américo Vespucio Sur y Avenida Quilín, con acceso directo a la estación de Metro de la Línea 4.

Su mix comercial incluye tiendas ancla como Paris, ABC, Easy y Santa Isabel, además de un complejo de cines Cineplanet, un centro médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y 970 estacionamientos.

La visión estratégica y los próximos pasos

Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, comentó que "la incorporación de Mall Paseo Quilín (...) nos permite tener presencia no sólo en la comuna de Peñalolén sino también su área de influencia se extiende a las comunas de Macul, La Florida, la Reina y Ñuñoa".

El ejecutivo explicó que el objetivo a corto plazo es "capturar las sinergias operativas" y que, gracias al terreno disponible, se analizará una posible expansión a futuro.

La operación se formalizó mediante un Memorando de Entendimiento (MOU) y se espera que el cierre de la transacción ocurra en el segundo semestre de 2026, sujeto a las autorizaciones correspondientes. Se proyecta que la ubicación se potencie con la futura autopista AVO II, programada para 2028.

Sobre Parque Arauco

Parque Arauco S.A. es un desarrollador y operador de espacios inmobiliarios multiformato con presencia en Chile, Perú y Colombia. La compañía opera más de 1,3 millones de m² de superficie arrendable de centros comerciales (regionales y vecinales), strip centers, outlets y edificios multifamily. Conoce nuestros resultados e infórmate más en www.parauco.com.