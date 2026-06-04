Quién es y qué edad tiene Fernanda Brown en Volverías con tu ex? 2: La artista que escondió su gran amor por miedo

04 jun. 2026 - 13:05 hrs.

Fernanda Cortés, conocida popularmente como "Fernanda Brown", llega al nuevo reality de Mega Volverías con tu ex? 2 con una historia de amor clandestina que nunca tuvo un cierre real. Su nombre real, su edad y todo lo que debes saber antes del estreno del 8 de junio.

¿Quién es Fernanda Brown?

Fernanda Cortés tiene 37 años y es una figura reconocida del espectáculo chileno. Su apodo, "Fernanda Brown", la ha acompañado a lo largo de toda su carrera artística y la convirtió en un rostro familiar para el público nacional. Conocida por su humor, su personalidad sin filtros y sus batallas de salud que enfrentó públicamente, Fernanda llega a Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, con la historia de amor más inconclusa de su vida.

El romance que mantuvo en secreto

La relación entre Fernanda Brown y Christopher Peral comenzó en 2016, entre los camarines de una discoteca, y se intensificó con fuerza durante la pandemia. Sin embargo, a pesar de que Christopher se convirtió en su pilar fundamental —acompañándola en sus momentos más difíciles y en sus batallas de salud más duras—, ella tomó la decisión de mantenerlo completamente oculto del mundo.

"Siempre lo tuve escondido porque me daba miedo formalizar con alguien", confiesa la artista. "Creo que él fue la última persona a la cual le entregué mi corazón; después de él, nunca más pude volver a enamorarme".

Por qué se separó de Christopher Peral

La ruptura llegó de manera caótica. Convencida de que Christopher la había engañado con otra mujer, Fernanda ideó un elaborado plan de venganza: involucró al primo de la supuesta amante y provocó un tenso enfrentamiento en pleno asado familiar. "Cuando llegó al asado me vio de la mano con el otro y quedó la escoba", recuerda.

Tras ese episodio, optó por el silencio absoluto: lo bloqueó, le hizo ghosting y nunca le dio la oportunidad de explicarse. Christopher, por su parte, niega rotundamente haber sido infiel y asegura que jamás fue escuchado.

Fernanda Brown en Volverías con tu ex? 2

El encierro en la selva amazónica obligará a Fernanda a enfrentar la pregunta que lleva años evitando: ¿fue capaz de destruir su último gran amor por un malentendido? La gran incógnita del reality es si podrá dejar atrás el miedo que la llevó a esconderlo por años y jugársela públicamente por él, o si el peso del pasado terminará por cerrar definitivamente ese capítulo.

Las 10 parejas confirmadas de Volverías con tu ex? 2

¿Volverías con tu ex? 2 se estrena el próximo lunes 8 de junio, en horario estelar por Mega, inmediatamente después de Reunión de Superados.

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