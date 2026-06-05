El regreso de la Siderúrgica Huachipato: CAP acuerda la venta y asociación con Aceros AZA

05 jun. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un hecho esencial informado este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero, el Grupo CAP anunció la venta de sus acciones de la Compañía Siderúrgica Huachipato -que apagó sus hornos en 2024- a Aceros AZA por 130 millones de dólares.

Los detalles de la venta

"Con esta fecha, CAP S.A. (la 'Compañía' o 'CAP') celebró un contrato de promesa con Aceros AZA S.A. ('AZA'), para llevar adelante una combinación de sus activos siderúrgicos mediante los siguientes acuerdos: sujeto al cumplimiento de las condiciones que en él se señalan, CAP venderá a AZA el 100% de sus acciones en Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. ('CSH'), recibiendo a cambio una contraprestación en dinero y en especie, esta última consistente en una participación de un 15% en AZA. CSH luego se fusionará con AZA para combinar sus respectivos activos siderúrgicos", señala el hecho esencial.

"La contraprestación total para CAP, cumplidas las condiciones que más adelante se indican, será de US$130.000.000, compuesta por: (i) un pago en dinero por US$25.000.000, (ii) un pago en especie consistente en la suscripción de acciones de pago de nueva emisión emitidas por AZA, avaluadas en US$62.500.000 y representativas del 15% del capital de dicha compañía, y (iii) un pago adicional de US$42.500.000, contingente a la puesta en marcha de (a) las unidades de laminación actualmente existentes en los terrenos de CSH, y (b) un proyecto de acería eléctrica, a ser construido al interior de los terrenos que permanecerán en la propiedad de CSH después de ejecutarse la operación", añade.

Integración industrial

"La operación descrita permitirá llevar a cabo un proyecto de integración industrial y reconversión de parte de los activos de CSH que actualmente se encuentran en estado de suspensión operacional y en desuso, generando eficiencias y sinergias a través de la mejora y puesta en operación de unidades productivas conforme a un plan de negocios previamente acordado, de manera de capturar un valor significativo dentro del distrito industrial de Huachipato", agrega.

La empresa AZA es la principal recicladora del país para la producción de "acero verde" y cuenta con dos plantas en la Región Metropolitana, ubicadas en las comunas de Colina y Renca.