"Vamos a tener dos eventos de lluvias": Jaime Leyton anticipa precipitaciones en Santiago y advierte que una será más intensa

05 jun. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para el país, destacando las precipitaciones que prontamente llegarán a Santiago.

Las primeras lluvias de junio traen esperanza para la capital, debido a las malas condiciones de la calidad del aire y el déficit hídrico que presenta la zona, considerando que mayo fue un mes seco.

Jaime Leyton anticipa dos eventos de lluvias para la capital

"Se acerca lentamente la probabilidad de precipitaciones", partió diciendo el experto, quien señaló que este fin de semana habrá cielos despejados en las tardes.

Sin embargo, la condición cambiará drásticamente el martes de la próxima semana, pues se espera un día nublado con una máxima de 13°.

"Después de las 21:00 horas, mucha atención porque comienzan las primeras gotas en Santiago, en el sector sur de la capital y el sector suroriente", señaló el meteorólogo de Megatiempo.

"El día miércoles llega la lluvia a la capital", precisó Jaime Leyton, pero eso no fue todo, ya que esta tendrá un segundo evento de precipitaciones.

"Definitivamente, no hay duda, llegan las precipitaciones a Santiago y no es el primer evento. Vamos a tener dos eventos de lluvias, el segundo más importante que el primero, ya que tiene más facilidad de entrar con más actividad a Santiago", afirmó el experto.

Por último, y sobre las lluvias de la próxima semana, Jaime Leyton dijo: "Va a ser más débil, no creo que pase de los 5 a 8 milímetros en Santiago".

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