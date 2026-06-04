Dos sistemas frontales se aproximan a Santiago: Dejarán lluvias varios días durante la próxima semana

04 jun. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Dos sistemas frontales podrían afectar a la Región Metropolitana durante los próximos días, según adelantó el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda. Aunque uno de ellos presenta un mayor nivel de certeza, el segundo aún se encuentra bajo evaluación.

El especialista explicó que ambos eventos también podrían impactar a otras regiones de la zona central y sur del país. Además, señaló que las precipitaciones asociadas al primer sistema frontal tendrían características beneficiosas y, por ahora, no representarían riesgos significativos para la población.

¿Cuándo llega el primer sistema frontal?

“Hay dos sistemas frontales que van a llegar a la Región Metropolitana. El primero será entre el martes 9 y miércoles 10 de junio, mitad de la próxima semana. Debe llegar el martes en la tarde-noche y dejar las precipitaciones más constantes durante la madrugada y la mañana del miércoles para ir declinando durante el miércoles”, indicó.

Según detalló, este primer sistema frontal dejaría precipitaciones desde la Región de Valparaíso hacia el sur hasta la Región de Aysén, e incluso podría alcanzar algunos sectores de la Región de Coquimbo.

Montos aún por definir

Respecto de la intensidad de las precipitaciones, Sepúlveda señaló que aún es prematuro entregar estimaciones concretas sobre los montos que podrían acumularse.

“En cuanto a los montos, están súper variados. Todavía no podemos hablar de montos”, explicó.

No obstante, aseguró que, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, no se trataría de un evento que genere mayores problemas.

“Por ahora no sería una lluvia que genere consecuencias no deseadas. Una lluvia beneficiosa, al menos acá en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Sería una lluvia absolutamente necesaria. La primera lluvia del invierno climatológico para limpiar el aire”, afirmó.

Un segundo sistema frontal sigue bajo análisis

El especialista indicó además que existe la posibilidad de un segundo sistema frontal hacia el próximo fin de semana, aunque aclaró que todavía no hay suficiente certeza sobre su evolución.

“Luego hay que ir analizando. Llegaría un segundo sistema frontal hacia el otro fin de semana, pero de ese todavía no hay mucha certeza”, sostuvo.

De concretarse, este segundo evento tendría características más frías y podría favorecer nuevas nevadas en la cordillera.

“La característica de ese segundo sistema frontal es que tendría características más frías. Llovería con menos temperatura y dejaría más nieve en la cordillera”, agregó.

Primer sistema abarcará toda la RM

Del mismo modo, Sepúlveda insistió en que aún no es posible estimar montos de precipitación asociados a este eventual segundo sistema frontal, debido a la incertidumbre que todavía existe respecto de su llegada.

“Hablar del segundo sistema frontal, en cuanto a montos, es imposible porque todavía ni siquiera está claro cuándo podría llegar. La mayor certeza es que va a llover del martes en la noche al miércoles. Y también en cuanto a los montos todavía no es posible entregar una cifra más exacta, pero sería una lluvia beneficiosa”.

Finalmente, el periodista especializado indicó que las precipitaciones del primer sistema frontal deberían abarcar la totalidad de la Región Metropolitana.