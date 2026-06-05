"Se me cayó el techo": El drama de los vecinos que habitan las llamadas "casas polillas" en Coquimbo

05 jun. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Llevan más de tres décadas conviviendo con plagas de polillas e insectos xilófagos, filtraciones de agua, roedores y techos que amenazan con derrumbarse. Son los vecinos de la población Enrique Marzal de la comuna de Coquimbo, quienes habitan lo que popularmente se conoce como las "casas polillas": viviendas construidas a fines de los años 80 con madera que nunca recibió tratamiento contra plagas, y que hoy acumulan décadas de deterioro sin solución.

Tras años de esperas y promesas incumplidas, llegó una noticia que encendió la esperanza en el sector: el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció un subsidio especial con fondos de cerca de 200.000 UF, destinado a los vecinos de Coquimbo.

"Se comen el piso, el cielo"

El día a día al interior de estas viviendas es difícil de imaginar. Los propios vecinos lo describieron sin filtros a Meganoticias: "Se comen en el piso, se comen en el cielo, caen las polillas abajo, se me cayó el techo. Eso es lo que pasa, y ahora estoy con nailon", relató una de las vecinas afectadas.

Otro vecino describió años de angustia frente a las lluvias: "Llevamos 17 años ya esperando a que se nos arregle la situación. Terrible cuando llueve ya. Me llueve, tengo que recurrir a nailon arriba de las camas y ver cómo duermo".

Carol Huerta, presidenta de la junta de vecinos de la zona afectada, explicó que "la complicación es que se le está cayendo a todos el cielo, ya está muy apolillado. Hemos tenido vecinos que pasan del segundo piso al primero, hemos tenido varios accidentes de adultos mayores. Y ahora las lluvias, porque si se viene la lluvia, esto va a ser un caos".

El anuncio del ministro Poduje

El ministro Iván Poduje explicó el alcance de la medida y reconoció que el problema había estado invisible dentro de la institucionalidad: "Se conocen popularmente como casas polillas. Este es un problema que está generalizado y es porque la madera con que se hicieron (las viviendas) no estaba tratada para el xilófago".

"Lo que hicimos fue, dentro del subsidio DS27, que es el subsidio que arregla la vivienda ya construida, el capítulo xilófagos, que estaba algo escondido; lo levantamos y asignamos 300 subsidios para la región", agregó el secretario de Estado.

De los 300 subsidios anunciados, 180 irán destinados específicamente a los vecinos de las "casas polillas", lo que permitiría cubrir la totalidad de las viviendas afectadas.

Los trabajos de reparación están proyectados para comenzar durante el primer semestre de 2027. Mientras duren las obras, los vecinos podrán acceder además a un subsidio de arriendo para no quedarse sin hogar durante el proceso.

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