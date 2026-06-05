Proponen que estudiantes aprendan artes marciales de forma obligatoria en colegios de Chile

05 jun. 2026 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la discusión en el Senado sobre un proyecto de ley que busca incorporar formalmente las artes marciales a la Ley del Deporte, la senadora Vanessa Káiser (Partido Nacional Libertario) encendió el debate público al proponer una medida radical para el sistema educativo.

La parlamentaria sugirió que estas disciplinas deberían formar parte del currículum escolar de manera obligatoria, argumentando que servirían tanto como una herramienta de defensa personal para las mujeres ante situaciones de violencia intrafamiliar (VIF), como un método de autocontrol emocional y físico para los hombres.

Durante su intervención en la sala, Káiser enfatizó el impacto positivo que tiene esta formación, utilizando su experiencia familiar para respaldar sus dichos: "Yo como madre de tres hijos formados en parte en artes marciales, puedo dar cuenta de lo que significa para un hombre tener una formación de esa índole".

A partir de esto, la legisladora hizo un llamado directo al Ejecutivo, señalando que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género debiese promover de manera activa e institucional la enseñanza de estas disciplinas en las aulas de todo el país.

El rol del autocontrol y la defensa personal

El planteamiento de la senadora se divide en dos enfoques de género bien diferenciados. Por un lado, sostiene que, para la población masculina, las artes marciales representan una vía fundamental para equilibrarse psicológicamente.

Según sus palabras, esta práctica les permite aprender a manejarse adecuadamente con la fuerza física y evita que “exploten emocionalmente y con violencia descontrolada sobre sus pares”. Desde esta perspectiva, la medida funcionaría como una política preventiva que ataca las raíces de las conductas agresivas antes de que se manifiesten en la adultez.

Para el caso de las mujeres, apuntó a la necesidad de adquirir capacidades tácticas y defensivas de forma temprana. En un contexto nacional donde las cifras de VIF y agresiones de género siguen siendo una preocupación prioritaria, la senadora argumentó que dotar a las estudiantes de estas habilidades les permitiría enfrentar de mejor manera posibles escenarios de riesgo físico dentro y fuera del hogar.

Mirada hacia el futuro legislativo

Al cierre de su alocución, la parlamentaria felicitó a los impulsores del proyecto que busca integrar las artes marciales a la Ley del Deporte y envió un saludo a la comunidad que practica y enseña estas disciplinas en Chile, destacando el valor social y formativo de su labor.

Asimismo, reflexionó sobre cómo este tipo de iniciativas preventivas a nivel escolar podrían aliviar la carga punitiva del Estado en el futuro: “Son este tipo de proyectos que hacen que luego no necesitemos promover legislación para estar castigando por violencia a quienes no saben controlarse”.

Todo sobre Política