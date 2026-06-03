"Primero está Dios, después la familia": Diputado Kunstmann justifica su viaje y pide disculpas por polémica frase

03 jun. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano) se refirió este miércoles desde el Congreso a la controversia generada por su viaje al Caribe durante la semana distrital y a las críticas que provocaron sus declaraciones sobre el trabajo parlamentario.

En la instancia, el parlamentario también dio marcha atrás respecto de sus dichos, en los que señaló que estaba mandatado a realizar su labor legislativa de “lunes a miércoles”, frase que generó cuestionamientos en redes sociales y en el ámbito político.

Diputado pide disculpas por sus declaraciones

“Primero, partir pidiendo disculpas públicas al respecto por las declaraciones, especialmente entendiendo el reproche moral que esto puede significar. Uno también está inserto dentro de la misma sociedad en la que están todos los chilenos”, comenzó señalando el legislador.

Respecto de su viaje, Kunstmann explicó que respondió a un compromiso familiar organizado con anticipación para celebrar una fecha especial.

“Este viaje se da en un contexto del cumpleaños número 70 de ambos de mis padres, que cumplen este año 70 años, y nos hicieron un regalo después de mucho tiempo de planificación para poder celebrar los 15 miembros de nuestra familia el cumpleaños de ellos en este viaje”, afirmó.

Habría informado el viaje

Asimismo, aseguró que informó previamente la situación y realizó las consultas correspondientes antes de concretar el viaje.

“Yo siempre he dicho que primero que nada está Dios, después la familia. Este era un compromiso familiar adquirido desde hace mucho tiempo. Yo realicé todas las consultas, esto fue informado desde un principio”, sostuvo.

“Uno entiende y, vuelvo a repetir, entiende el reproche moral, pero siempre hubo un compromiso familiar ineludible que yo tenía que cumplir, no solamente con mis propias hijas, sino también con mi familia y mis hermanos”, complementó.

Retrocede por frase sobre trabajar de lunes a miércoles

Consultado por sus dichos respecto a que su trabajo parlamentario se concentraba entre lunes y miércoles, Kunstmann reconoció que la expresión fue desafortunada y realizó un mea culpa.

“Nosotros los parlamentarios trabajamos de lunes a domingo (…) y así lo aplico yo en mi día a día. A lo que yo me referí es que, obviamente, el trabajo parlamentario, de las discusiones de los proyectos de ley, las enmiendas que uno le puede hacer a los mismos proyectos de ley, y la discusión es acá en el Parlamento”, explicó.

Finalmente, reiteró sus disculpas y aseguró que su labor se desarrolla de manera permanente.

“Uno entiende, y así lo he demostrado desde marzo, desde que yo asumí, desde mucho antes, desde cuando yo era concejal, que el trabajo es 24/7 y de lunes a domingo. Se me sacó del contexto, yo lo entiendo, pido disculpas al respecto y el trabajo se hace siempre”, cerró.