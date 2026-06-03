"Estoy mandatado a hacer mi trabajo de lunes a miércoles": Diputado Kunstmann defiende viaje al Caribe durante semana distrital

03 jun. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una polémica sacudió al diputado por la región de Los Ríos, Leandro Kunstmann (Partido Republicano), luego de que trascendiera que viajó al Caribe en plena semana distrital, período que los parlamentarios destinan a trabajar en sus territorios y mantener contacto con la ciudadanía.

Ante los cuestionamientos que llegaron desde redes sociales y sectores del oficialismo, el legislador salió a defender públicamente su decisión.

"Este viaje lo programé el año pasado"

Kunstmann fue directo al responder: afirmó que existe el derecho a la vida privada y que cualquier persona puede viajar, con semana distrital o sin ella. Además, explicó cuál es, según su visión, el alcance real de sus obligaciones parlamentarias.

"Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo de parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones", sostuvo en conversación con el portal Noticias Los Ríos.

El diputado republicano también argumentó que el viaje no fue improvisado, sino una actividad planificada con bastante anterioridad junto a su entorno familiar. "Yo este viaje lo programé el año pasado, fue un viaje que hice no solo, sino que hice con mi familia, con mis hermanos, con mi padre, con mi madre. Es un viaje familiar, cierto, que estaba programado desde hace mucho tiempo", precisó.

Diputado Kunstmann defiende su labor parlamentaria

Kunstmann apeló a su historial como emprendedor y candidato en múltiples procesos electorales. "Yo hace cuatro años que prácticamente no tenía vacaciones. Aparte de ser político tenía un emprendimiento. Los emprendedores no tenemos vacaciones porque trabajamos 100% todo el año", explicó, agregando que también cargó con dos campañas —una a alcalde en 2024 y otra a diputado— sin tomar respiro.

En cuanto a su desempeño en el Congreso, el legislador rechazó las críticas y subrayó el trabajo realizado desde que asumió. "Llevamos más de 35 solicitudes de fiscalización a distintas municipalidades, distintos organismos, ministerios. Hemos tenido un despliegue territorial gigantesco", afirmó, añadiendo que "yo creo que he sido, en semana distrital, el diputado que más ha recorrido la región, por lejos".

Respecto a quienes impulsaron los cuestionamientos, Kunstmann señaló conocer su identidad pero descartó responder con acusaciones cruzadas. "Yo puedo tener un montón de información en contra de parlamentarios de Renovación Nacional, de la UDI o lo que sea, pero no es mi estilo. Yo trabajo de forma transparente", afirmó.

Apelando a sus convicciones personales, el diputado cerró su descargo con un mensaje que mezcló fe y trayectoria política: "Yo soy cristiano, soy católico, no guardo rencor, pongo la otra mejilla", señaló, para luego concluir que "desde que soy concejal, desde que soy dirigente universitario, yo tengo una trayectoria política intachable desde mi inicio".

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