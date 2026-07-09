Francisco Dañobeitía conmueve en redes sociales con tatuaje dedicado al hijo de su ex, Fernanda Salazar: "Mis amores"

09 jul. 2026 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

El actor Francisco Dañobeitía conmovió a sus seguidores de Instagram al revelar su más reciente tatuaje. En una serie de fotografías compartida en su perfil, el intérprete mostró tres pequeñas huellas de manos estampadas en su espalda, lo que abrió un inmediato debate entre sus seguidores sobre la identidad de los niños.

La duda de los usuarios se originó porque el artista tiene solo dos hijos biológicos: Gael, a quien tuvo con su exesposa, Fernanda Salazar, y Ferrán.

La verdad tras la tercera huella

Los propios usuarios de la red social descifraron el misterio detrás del diseño. Gran parte de los comentarios apuntaron a que la tercera huella corresponde a Milo, el hijo que Fernanda Salazar tiene con su actual pareja, Juan José Ramdohr.

De alguna forma, Dañobeitía confirmó esta teoría. Reaccionó con un cariñoso "Mis amores" a un mensaje de una seguidora que hablaba sobre sus "tres bebés", un gesto que ratifica el fuerte lazo afectivo que lo une al menor.

Este aplaudido gesto sella la relación de coparentalidad que mantiene con Salazar. Ambos actores han hecho noticia anteriormente por su dinámica de crianza. Viven juntos con la pareja actual de Salazar para resguardar la estabilidad y el bienestar de su hijo en común.