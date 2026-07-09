"Necesitamos voces que inspiren": Abren postulaciones para elegir a los '100 Líderes Mayores 2026'

09 jul. 2026 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de derribar estereotipos sobre el envejecimiento y destacar el rol activo de la vejez en nuestro país, se dio inicio oficial al proceso de postulaciones para la sexta edición de "100 Líderes Mayores 2026". La iniciativa busca reconocer públicamente a personas de 75 años o más que sigan transformando e impactando positivamente a la sociedad a través de sus comunidades o en el ámbito público.

La campaña es impulsada por la Fundación Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, contando además con Megamedia como aliado estratégico en la difusión. La directora ejecutiva de la fundación, Sofía Rivas Rufin, visitó el estudio de Meganoticias Alerta para conversar sobre el profundo sentido social que esconde este proyecto.

Un acto de justicia e intergeneracionalidad

Durante la entrevista, la directora ejecutiva de Conecta Mayor UC, Sofía Rivas, enfatizó que este reconocimiento busca cambiar drásticamente la mirada cultural que existe en el país en torno a la tercera edad. “Chile envejece aceleradamente y eso es una oportunidad, no un problema. '100 Líderes Mayores' existe para demostrar que el liderazgo no tiene fecha de vencimiento”, argumentó.

Asimismo, Rivas explicó que la versión 2026 viene marcada por una fuerte búsqueda de diálogo entre distintos rangos etarios. "Hoy en día hay un escenario de harta incertidumbre, de polarización. Quisimos hacer algo nuevo: conectar la inquietud de los jóvenes con la experiencia, con el liderazgo y el aporte de estas personas mayores, levantando más voces que inspiren", detalló en televisión.

¿Cómo nominar y cuáles son las categorías?

El proceso de nominación es completamente abierto y cualquier ciudadano puede postular a un familiar, vecino, conocido o figura pública que destaque por su vigencia y entrega. Para hacerlo, se debe ingresar al sitio web oficial lideresmayores.cl, llenar los datos del candidato y argumentar los motivos de su postulación.

"Invitamos a toda la sociedad a que nomine. Nos interesa que sean líderes comunitarios, gente que tiene impacto en sus territorios. No es solo para rostros o líderes de opinión, sino que es para todos", recalcó la representante Rivas en Meganoticias Alerta.

La distinción se divide en cinco categorías:

Ciencias y Humanidades

Cultura y Artes

Economía y Oficios Tradicionales

Labor Comunitaria y Política

Vida Saludable y Deportes

Plazos y la ceremonia de premiación

El proceso para ingresar candidaturas estará disponible hasta el lunes 27 de julio. Posteriormente, la lista pasará a la revisión de un jurado interdisciplinario liderado por el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, el cual seleccionará a las personas que recibirán el reconocimiento, resguardando la paridad de género y la descentralización.

El listado de seleccionados se revelará el próximo 4 de octubre en una edición especial de El Mercurio, coincidiendo con el Mes de las Personas Mayores. Finalmente, el 3 de noviembre se llevará a cabo la ceremonia oficial de premiación en los campus de la UC, instancia que será transmitida vía streaming.

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