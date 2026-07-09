"No sé si están preparados para un viento así": Alejandro Sepúlveda advierte por rachas de hasta 120 km/h en Isla de Pascua

09 jul. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió a la alerta por fuertes vientos que emitió la Dirección Meteorológica de Chile para la Isla de Pascua.

El fenómeno se espera para este viernes, con rachas que superarían los 100 km por hora. Además, se registrarán lluvias, tormentas eléctricas y marejadas.



Rachas de hasta 120 km/h

En primer lugar, Sepúlveda indicó que actualmente existe una sucesión de sistemas frontales en nuestro país, uno de los cuales afectará a la isla.

"Hacia el Océano Pacífico vienen más sistemas frontales que llegarán a Chile continental", explicó, destacando que uno que llegará al país entre el domingo y lunes "está pasando muy cerca de Rapa Nui".

"Entonces, el centro de la baja presión de ese sistema frontal va a pasar unos kilómetros al sur de Rapa Nui y trae mucho, mucho viento, rachas que pueden superar los 100-120 km/h", agregó.

Hanga Roa sería la principal zona afectada

El experto añadió que el viento avanzará desde oeste al este, por lo que la capital y zona más poblada de la Isla de Pascua, Hanga Roa, será la principal afectada, debido a su ubicación geográfica: "Mira hacia la Polinesia, le da la espalda a Chile, entonces lo va a tomar de lleno".

Sepúlveda describió los vientos como "intensos" y afirmó que se registrarán desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas.

"Ese es como el lapso, en que los vientos van a ir acrecentándose a partir de las 7-8 de la mañana, para ir disminuyendo a partir de las 7-8 de la tarde. El peak sería cerca del mediodía", sostuvo.

Vientos, lluvias, tormentas eléctricas y marejadas

Para la jornada también se esperan "marejadas anormales, precipitaciones, probables tormentas eléctricas y la posibilidad de lo que más podría causar alguna afectación, que es el viento".

El periodista reiteró que para el viernes se podrían registrar vientos con rachas de 120 kilómetros por hora. "No sé si hay registro en Rapa Nui. No sé si están preparados para un viento así", advirtió.

"Así que el llamado es a la precaución, a prepararse, evitar todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva y productiva en el mar. La gente allá todo lo hace en el mar. Eso hay que dejarlo de lado", recomendó.

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