El auto más comprado de Chile dejará de venderse: ¿Cuál es la razón?

09 jul. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los modelos más exitosos del mercado automotor chileno dejará de comercializarse. Se trata del Suzuki Baleno, que en 2025 se convirtió en el auto de pasajeros más vendido del país, pero que ahora desaparece de la oferta local junto a los modelos S-Presso y Grand Vitara.

Según informó Ruta Motor, la salida de estos vehículos responde principalmente a la entrada en vigencia de la norma de emisiones Euro 6c y al término del stock de unidades inscritas antes del plazo límite fijado para enero de este año. Este escenario ha obligado a distintas marcas a reorganizar sus portafolios en Chile.

El caso que más llama la atención es el del Suzuki Baleno, ya que no se trata de un modelo de baja demanda. Muy por el contrario, durante 2025 lideró las ventas entre los autos de pasajeros con 5.837 unidades comercializadas, convirtiéndose en el vehículo más vendido de su categoría en el país.

Suzuki

El S-Presso también deja el mercado chileno. Este citycar, que era una de las alternativas de entrada de Suzuki, destacaba por su enfoque urbano y por ser una opción accesible dentro del catálogo de la marca.

Suzuki

En tanto, el Grand Vitara, que regresó al país en 2023 como un SUV con sistema mild hybrid, también desaparece de la oferta nacional. De acuerdo con Ruta Motor, en este caso la decisión estaría relacionada principalmente con una reorganización del portafolio de la marca.

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¿Por qué Suzuki está dejando de vender estos modelos?

La implementación de la norma Euro 6c y la Ley de Eficiencia Energética han provocado ajustes en la oferta de varias marcas automotrices presentes en Chile. Suzuki no ha sido la excepción y comenzó a renovar su gama con modelos más recientes.

La norma Euro 6c es una regulación de emisiones que exige límites más estrictos para contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono y partículas, obligando a los fabricantes a adaptar o reemplazar modelos que no cumplen con esos estándares.

En paralelo, la Ley de Eficiencia Energética en Chile busca reducir el consumo de energía y las emisiones del transporte, promoviendo vehículos más eficientes y con menores impactos ambientales. En la práctica, ambas medidas han llevado a varias marcas automotrices a revisar su oferta local, retirar modelos con tecnologías más antiguas y dar mayor protagonismo a vehículos híbridos y eléctricos.

En ese contexto, la firma japonesa ya incorporó el eVitara, su nuevo SUV 100% eléctrico, además de reforzar su oferta con modelos como el Across, que pasa a ocupar una posición más relevante dentro de su línea de vehículos electrificados.

Con estos cambios, la marca inicia una nueva etapa en Chile, marcada por la actualización de su catálogo para adaptarse a las nuevas exigencias ambientales y a su estrategia de electrificación, mientras modelos emblemáticos como el Baleno, pese a su exitoso desempeño comercial, dejan de formar parte de su portafolio nacional.

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