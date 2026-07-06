Falla en el motor podría apagarlo sin previo aviso: Sernac emite cuatro alertas que afectan a 775 vehículos en Chile

06 jul. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió cuatro nuevas alertas de seguridad para un total de 775 vehículos comercializados en Chile que podrían presentar distintos desperfectos de fábrica.

Las alertas advierten sobre posibles fallas en el motor, cinturones de seguridad, airbags y sistemas eléctricos en diferentes modelos de autos, las que podrían representar un riesgo para la seguridad de conductores y pasajeros.

En todos los casos, las empresas informaron que las reparaciones serán gratuitas y, hasta ahora, no se han reportado accidentes relacionados con estas fallas en Chile.

Primera alerta: Fiat Pulse, RAM 700 y RAM V700 Rapid

La primera alerta corresponde a un total de 70 vehículos Fiat Pulse, RAM V700 Rapid y Ram 700, que fueron comercializados en Chile entre febrero y diciembre de 2025. Puedes revisar si tu auto aparece entre los afectados en este enlace, en la sección "Descripción del producto".

Según informó el Sernac, algunos de estos modelos podrían presentar un defecto en la central de control del motor (ECM), lo que podría permitir el ingreso de agua al módulo electrónico, "pudiendo resultar en la imposibilidad de arrancar el motor o apagarse sin previo aviso, lo que puede causar accidentes".

Ambas marcas ofrecen reemplazar la ECM de forma gratuita en sus talleres mecánicos y, para coordinar los trabajos, debes llamar o escribir al 800 380 208 o contactofiatcl@latam.stellantis.com (Fiat); 800 380 204 ?o contactoramcl@latam.stellantis.com (RAM).

Fiat Pulse

RAM V700 Rapid

RAM 700

Segunda alerta: Fiat Pulse y RAM V700 Rapid

La segunda alerta también afecta a 94 vehículos Fiat Pulse y RAM V700 Rapid (pero no al modelo Ram 700) comercializados entre febrero y diciembre de 2025. Revisa si tu auto está afectado aquí.

En este caso, el problema se encuentra en los cinturones de seguridad delanteros. Según explicó el Sernac, algunos retractores podrían haber sido fabricados con remaches de menor tamaño al especificado, comprometiendo la correcta fijación de sus componentes. Esto podría disminuir la eficacia de los cinturones durante una frenada brusca o un accidente.

La empresa reemplazará preventivamente ambos cinturones de seguridad delanteros en un tiempo aproximado de dos horas. Para ello debes contactarte con los mismos números o correos mencionados en la alerta anterior.

Tercera alerta: Jeep Wrangler

Otra de las alertas emitidas por el Sernac corresponde a 4 unidades del Jeep Wrangler comercializadas en Chile entre julio y diciembre de 2024. Revisa si tu vehículo está afectado aquí.

La empresa informó que algunos vehículos podrían presentar una conexión eléctrica intermitente en los faros antiniebla traseros. Esta condición puede afectar el funcionamiento del sistema de desempañado del parabrisas, reduciendo la visibilidad del conductor en condiciones climáticas adversas.

Como medida preventiva, la empresa inspeccionará y reemplazará los portalámparas y las bombillas de los faros antiniebla traseros. El procedimiento demora cerca de 12 minutos y puedes coordinarlo llamando al 800 380 216 o escribiendo a contactojeepcl@latam.stellantis.com.

Jeep Wrangler

Cuarta alerta: Land Rover Defender, Discovery y Range Rover

La última alerta afecta a vehículos Land Rover, específicamente a los modelos Defender 90, Defender 110, Discovery y Range Rover, comercializados en Chile entre enero de 2020 y julio de 2026. Si deseas verificar si tu vehículo forma parte de esta alerta de seguridad, ingresa aquí.

Según informó el Sernac, el conector del airbag del conductor podría presentar desgaste o corrosión con el paso del tiempo, lo que podría provocar que no se despliegue en caso de accidentes.

La empresa informó que realizará una inspección preventiva de los vehículos y, cuando corresponda, sustituirá el gel dieléctrico del sistema conforme a las especificaciones del fabricante. Para ello, debes llamar al +56 2 2544 7131 o +56 9 3272 5077 (WhatsApp); o escribir a serviciojlr@ditec.cl o garantiasjlr@ditec.cl.

Defender 90 y Defender 110

Land Rover Discovery

Land Rover Range Over

Todo sobre Sernac