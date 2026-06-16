Invierno 2026: Sernac inicia masiva fiscalización en el retail por venta de estufas y calefactores

16 jun. 2026 - 22:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio inicio al despliegue nacional de fiscalización de estufas y calefactores del año 2026, cuyo objetivo es verificar el comportamiento de los proveedores de este mercado durante el periodo invernal.

El despliegue se realizará a nivel nacional y abarca establecimientos comerciales en el retail y tiendas especializadas distribuidos en gran parte del territorio nacional.

¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta?

La fiscalización, que va en directo resguardo de los derechos de las personas consumidoras, tiene cinco ejes principales:

Certificación de Seguridad (Sello SEC): Para este tipo de productos, los proveedores deben informar el Sello SEC, certificación obligatoria de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Se verificará la legibilidad y la accesibilidad del código QR. Rotulado e Información Básica Comercial: Los proveedores deben informar las instrucciones, advertencias de seguridad y especificaciones de los aparatos, y estas deben estar expuestas en idioma castellano. Exhibición de Precios: Se verificará que el precio de venta esté publicado de forma visible, clara y accesible para el consumidor en vitrinas, anaqueles o góndolas, permitiendo el conocimiento efectivo del costo del producto previo a la decisión de compra. Información sobre Garantía Legal: Se controlará que los establecimientos informen de manera veraz y oportuna el derecho irrenunciable a la garantía legal en los términos del artículo 20 de la Ley del Consumidor, constatando que se explicite el plazo legal de seis meses y que no existan frases o menciones restrictivas que, por ejemplo, impongan el paso previo por la garantía del fabricante. Identificación de la Empresa: el proveedor debe exhibir en un lugar visible el nombre completo y domicilio del jefe o encargado de local, según lo dispuesto en el artículo 50 de la normativa aplicable.

Este despliegue nacional permitirá resguardar la seguridad en el consumo y la asimetría de información en la comercialización de sistemas de calefacción domiciliaria, que es tan importante en los meses más fríos del año.