"Puede resultar en que el ocupante no pueda salir": Sernac emite alerta de seguridad para cuatro modelos de vehículos en Chile

15 jun. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos de las marcas Peugeot y DS comercializados en Chile entre mayo de 2024 y junio de 2026, debido a una posible falla que podría afectar la seguridad de los ocupantes.

La advertencia involucra específicamente a los modelos DS4, 308, 3008 y 5008, los que presentarían un eventual defecto en el Módulo de Supervisión del Vehículo (VSM).

¿Cuál es la falla detectada?

Según informó el organismo, la empresa Stellantis Chile S.A. detectó e informó que algunos de los vehículos afectados podrían experimentar una desactivación inesperada de las manillas interiores de las puertas mientras la llave se encuentra en modo de motor en marcha.

"La empresa informa que algunos de los vehículos mencionados pueden experimentar de manera aleatoria una desactivación inesperada de las manijas interiores de las puertas cuando la llave está en modo de motor en marcha".

El Sernac agregó que "pueden verse afectadas de una a cuatro puertas, lo que puede resultar en que el ocupante no pueda salir del vehículo".

Pese a esta situación, el organismo precisó que, hasta la fecha, no se han registrado accidentes en Chile asociados a esta condición.

¿Qué medidas adoptará la empresa?

Como medida preventiva, la compañía realizará una actualización del software del Módulo de Supervisión del Vehículo (VSM) en las unidades afectadas.

La reparación tiene una duración aproximada de hasta 30 minutos y será realizada sin costo para los consumidores.

Cómo saber si tu vehículo está afectado

El Sernac recomendó a los propietarios revisar si su automóvil figura en el listado VIN o número de chasis correspondiente a esta alerta de seguridad.

Para ello, deben consultar en el sitio web del organismo (en este enlace) y revisar el apartado "Descripción del producto", donde se encuentra el detalle de las unidades involucradas.

En caso de que el vehículo esté incluido en la campaña, se recomienda contactar a la empresa a través de los canales oficiales indicados y agendar una cita para efectuar la actualización correspondiente.

Los datos de contacto también están disponibles en el enlace de la alerta, en la sección "Puntos de contacto e información".