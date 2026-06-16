Sernac emite alerta de seguridad por modelo de reguladores de gas marca Mademsa: "Podría generar fugas y riesgo de incendio"

16 jun. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por más de 10 mil reguladores de gas de la marca Mademsa comercializados en el país. La medida se tomó luego de que la empresa Electrolux de Chile S.A. informara sobre un defecto en la fabricación del aparato, justo en medio del aumento de consumo de gas por las bajas temperaturas que afectan distintas zonas del país.

Aunque los productos cumplieron inicialmente con todas las certificaciones para su venta, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) prohibió su comercialización tras detectar fallas en pruebas de laboratorio.

¿Cuál es el riesgo?

De acuerdo a los ensayos técnicos realizados en condiciones extremas, se detectó que la tapa del regulador se podría desprender de forma imprevista de su base.

En ese sentido, desde el Sernac señalaron que el principal peligro radica en que este desprendimiento terminaría "facilitando fugas de gas licuado, con el consiguiente riesgo de incendio, quemaduras y/o contaminación por gas".

¿Cuál es el modelo afectado?

La alerta de seguridad e instrucción de retiro del mercado se concentra en el siguiente producto:

Producto: Regulador de gas licuado

Marca: Mademsa

Modelo: TYQ-TS01B

Período de venta: Comercializado en Chile entre marzo de 2024 y abril de 2026.

Llamado a suspender su uso

Desde el Sernac confirmaron que existen exactamente 10.284 unidades en manos de los consumidores y otras 1.201 en distribución.

Por esta razón, el llamado del Sernac a los usuarios es a revisar los artefactos de sus hogares, suspender de forma inmediata el uso de este modelo de regulador si lo tienen conectado y ponerse en contacto con la empresa para gestionar la respectiva devolución del dinero.