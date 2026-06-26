Sernac pone la lupa sobre los "Mall Chinos": Esto es lo que fiscalizará en más de 50 locales a lo largo del país

26 jun. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización masiva enfocada en el comercio minorista y mayorista.

Apunta a tiendas que comercializan diferentes artículos importados para el hogar, vestuario, calzado, entre otros, comúnmente conocidos como "Malls Chinos".

Se llevará a cabo por equipos fiscalizadores del Servicio y se desarrollará a nivel nacional en más de 50 establecimientos.

¿Qué deben cumplir los Mall Chinos?

Estas fiscalizaciones tienen el objetivo de verificar que estos locales comerciales cumplan adecuadamente con una serie de aspectos establecidos en la Ley del Consumidor (Ley N°19.496), tales como:

Exhibición de precios de los productos.

de los productos. Rotulado de los productos en idioma castellano.

de los productos en idioma castellano. Información sobre el derecho a la garantía legal de los productos.

de los productos. Aspectos de seguridad como, por ejemplo, presentar el "Sello SEC" en artículos electrónicos.

Respecto al rotulado, la Ley exige que tengan información en español sobre su contenido, que se indiquen aspectos como el uso potencialmente peligroso, medidas de seguridad en caso de ser ingeridos, y las advertencias necesarias para su empleo, entre otros aspectos.

Asimismo, los locales deben informar el derecho a la garantía legal, es decir, si el producto adquirido resulta defectuoso o le falten piezas, se puede pedir la devolución del dinero, cambio del producto o reparación gratuita, en un periodo de seis meses desde que se realizó la compra.

¿Qué multas enfrentan?

Las autoridades han sido enfáticas en señalar que todas las empresas que operan en el país, sin excepción, tienen que ser respetar estrictamente la normativa establecida que resguarda los derechos de las y los consumidores.

En caso de detectar infracciones y dependiendo de su gravedad, el Sernac podría tomar acciones como interponer denuncias ante la justicia para que se apliquen las multas correspondientes, las que pueden llegar hasta las 300 UTM por cada infracción.

De acuerdo con el valor vigente de la UTM, dicha multa ascendería a más de 21 millones de pesos.