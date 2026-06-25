"Pueden aumentar el riesgo de un accidente": Sernac emite alerta de seguridad por cuatro modelos de vehículos

25 jun. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos de las marcas Ford, Lexus y Audi debido a posibles fallas detectadas que podrían comprometer la seguridad de sus ocupantes.

Según informó el organismo, los desperfectos podrían generar distintos riesgos, como pérdida de control del vehículo, accidentes o incluso incendios en determinadas condiciones.

Ford Bronco Sport y Maverick

La alerta afecta a vehículos Ford, modelos Bronco Sport y Maverick, comercializados en Chile entre mayo de 2021 y 2026.

El posible defecto corresponde a una falla en la unión entre el brazo de control inferior delantero y la mangueta de dirección, componente que podría haberse ensamblado de manera incorrecta durante la fabricación.

Según la información entregada, una conexión parcial podría provocar que la rótula se separe de la mangueta, lo que generaría una eventual pérdida del control de la dirección y aumentaría el riesgo de un accidente.

Lexus LX500D F SPORT

La alerta también incluye vehículos Lexus LX500D F SPORT comercializados en Chile entre febrero y noviembre de 2025.

El posible problema estaría relacionado con la programación de la Unidad de Control del Motor (ECU). En determinadas condiciones de conducción, una falla en uno de estos componentes podría impedir la correcta comunicación entre la Unidad de Control Electrónico de la Transmisión y la ECU del motor, lo que provocaría un aumento excesivo de revoluciones, daños en la transmisión y una eventual pérdida de potencia al conducir a altas velocidades.

Además, si la carcasa de la transmisión resulta dañada, podría producirse una fuga de líquido, lo que, bajo ciertas condiciones, podría aumentar el riesgo de un accidente o de un incendio ante la presencia de una fuente de ignición.

Audi Q5

Finalmente, el Sernac informó una alerta para vehículos Audi Q5 comercializados en Chile durante 2025, debido a un posible desperfecto en el pretensor del cinturón de seguridad de los asientos delanteros.

De acuerdo con la empresa, el componente no cumpliría con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

En caso de presentarse la falla, la sujeción del cinturón podría no mantenerse una vez tensado, lo que reduciría el efecto de retención del ocupante. Esto podría provocar que, ante un accidente, la persona no permanezca correctamente asegurada al asiento, lo que aumentaría el riesgo de sufrir lesiones.

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