Bonos para adultos mayores en julio: Revisa los montos y cómo pueden acceder a los beneficios

06 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Durante julio, cientos de pensionados y adultos mayores pueden acceder a distintos beneficios económicos entregados por el Estado.

Mientras algunos beneficios se otorgan automáticamente a quienes cumplen las condiciones exigidas, otros requieren realizar una solicitud o postulación previa ante las instituciones correspondientes.

A continuación, puedes conocer los principales bonos que se pagarán durante este mes y sus montos correspondientes.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU es uno de los principales beneficios destinados a los adultos mayores del país y se paga mensualmente a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Para acceder se debe:

Tener 65 años o más.

No pertenecer al 10% de mayores ingresos de la población.

Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad.

en Chile desde los 20 años de edad. Haber vivido en Chile cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.

Tener una pensión base igual o inferior a $1.252.602.

Actualmente, la PGU avanza gradualmente hacia un monto máximo de $250.000 mensuales, cifra que ya reciben los beneficiarios de mayor edad incorporados en la reforma previsional. Haz clic aquí para obtener más información.

Asignación Familiar para pensionados

Los pensionados que tengan cargas familiares acreditadas también pueden recibir mensualmente la Asignación Familiar.

Los montos vigentes dependen de los ingresos del beneficiario:

Ingreso mensual de hasta $649.039: reciben $22.601 por carga .

. Ingreso entre $649.040 y $947.990: reciben $13.870 por carga.

Ingreso entre $947.991 y $1.478.539: reciben $4.382 por carga.

Ingresos superiores a $1.478.539: no tienen derecho al beneficio

Haz clic aquí para obtener más información.

Bono por Hijo

El aporte del Bono por hijo está dirigido a mujeres que sean madres y que se pensionen a través de una AFP o reciban la PGU o una Pensión de Sobrevivencia.

El beneficio busca aumentar el monto final de la pensión mediante una bonificación que comienza a generar rentabilidad desde el nacimiento del hijo y se paga una vez que la beneficiaria se jubila.

Entre los requisitos se encuentran acreditar 20 años de residencia en Chile y haber permanecido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Haz clic aquí para obtener más información.

Bono Bodas de Oro

Las parejas que cumplen 50 años de matrimonio pueden acceder al Bono Bodas de Oro.

Actualmente, el beneficio entrega un monto total de $463.166, dividido en partes iguales entre ambos cónyuges, es decir, $231.583 para cada uno.

La solicitud debe realizarse dentro del plazo de un año desde que se cumple el aniversario número 50 de matrimonio.

Haz clic aquí para obtener más información.

Bono de Reconocimiento

Este beneficio está destinado a trabajadores que cotizaron en el antiguo sistema previsional y posteriormente se incorporaron a una AFP.

El aporte no se paga directamente al beneficiario, sino que se incorpora a la cuenta de capitalización individual para incrementar los fondos destinados a la futura pensión.

La gestión debe realizarse directamente en la AFP correspondiente.

Haz clic aquí para obtener más información.

¿Cómo saber si te corresponde algún beneficio?

Los adultos mayores pueden revisar si cumplen los requisitos para acceder a estos aportes a través de los canales oficiales de ChileAtiende, el Instituto de Previsión Social (IPS), BancoEstado o su respectiva AFP, dependiendo del beneficio que deseen consultar.

En muchos casos, además, es posible verificar las fechas de pago y el estado de los beneficios utilizando el RUT en las plataformas habilitadas por cada organismo.

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