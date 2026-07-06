Esta semana comienza postulación: Así puedes acceder al Subsidio de Arriendo

06 jul. 2026 - 08:00 hrs.

El proceso de postulación al Subsidio de Arriendo 2026, beneficio estatal dirigido a familias y personas que necesitan apoyo para financiar el pago mensual de una vivienda, está próximo a iniciar su proceso de postulación.

Según informó El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el llamado de este año está disponible desde este martes 7 de julio hasta el viernes 7 de agosto de 2026, período durante el cual los interesados podrán presentar sus solicitudes a nivel nacional.

La convocatoria busca beneficiar a más de 8.450 familias y permitirá realizar el trámite tanto de manera online como presencial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo?

Pero para recibir este subsidio, los postulantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de postulantes extranjeros, presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular junto con al menos un integrante del núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente no formalizado o hijo). Quienes tengan más de 60 años al momento de postular pueden hacerlo sin acreditar núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF (entre $277 mil y $991 mil). Este tope aumenta en 8 UF por cada integrante del núcleo familiar por sobre el tercero: así, una familia de cuatro personas puede tener ingresos de hasta 33 UF, y una de cinco integrantes, hasta 41 UF.

Tener cotizaciones previsionales registradas en línea por la Superintendencia de Pensiones.

Tener cuenta de ahorro en una de estas instituciones financieras: BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes.

En caso de no tener contrato de trabajo, puede acreditar ingresos con: informe del SII de boletas de honorarios (últimos 6 meses), últimas 6 liquidaciones de sueldo líquido o comprobante de pensión (invalidez, vejez o sobrevivencia).

El monto exacto que debes tener ahorrado

Según precisa el Gobierno, para postular a este subsidio se debe acreditar un ahorro mínimo de 4 Unidades de Fomento (UF), monto que a valores actuales bordea los $163.313, aunque la cifra puede variar día a día según el valor de la UF.

Ese ahorro debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, la cual tiene que estar a nombre del postulante, su cónyuge o su conviviente civil.

Además, el Estado exige que ese dinero esté certificado por una entidad financiera que mantenga convenio de consulta en línea con el Minvu, lista que actualmente incluye a BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes.

Es decir, no basta con tener el dinero ahorrado en cualquier cuenta: debe estar en una de estas instituciones para que el ahorro pueda validarse de forma automática al momento de postular.

¿Cómo realizar el trámite?

Las personas interesadas podrán postular a través de dos modalidades:

Online : Ingresando al sitio web del Minvu con Clave Única.

: Ingresando al sitio web del Minvu con Clave Única. Presencial: Acudiendo a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en todo el país.

El ministerio destacó que la plataforma digital permitirá completar el proceso de forma completamente remota.

¿Qué entrega el Subsidio de Arriendo?

Este beneficio consiste en un aporte económico mensual destinado a complementar el pago del arriendo de una vivienda.

Los hogares seleccionados reciben un subsidio total de 170 UF, equivalente a cerca de $6,9 millones, monto que se distribuye mensualmente mientras dure el beneficio.

Este aporte beneficia a familias por un máximo de ocho años, siempre y cuando cumplan con los requisitos para aplicar al subsidio.