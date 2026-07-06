"Marea humana" en el cortejo fúnebre del exlíder supremo de Irán: Carteles llaman a "matar" a Donald Trump

06 jul. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una "marea humana" salió este lunes a las calles de Teherán para saludar el cortejo fúnebre del exlíder supremo Alí Jamenei, en el tercer día de un funeral nacional pensado como una demostración de fuerza y de unidad.

Las autoridades no han facilitado una estimación del número de participantes desde que comenzó el homenaje el sábado, pero esperan entre 15 y 20 millones de personas en total.

Tras 40 días de bombardeos israeloestadounidenses, la república islámica ha llamado a los iraníes a acudir en masa a este funeral como desafío a sus enemigos acérrimos.

Jamenei falleció el 28 de febrero, primer día de los ataques conjuntos que desataron una guerra en Oriente Medio.

Carteles llaman a "matar" a Trump y Netanyahu

El féretro de Alí Jamenei, que dirigió el país durante más de tres décadas, hasta su muerte a los 86 años, estuvo expuesto al público durante dos días en la Gran Mosalá, en la capital.

Un camión descapotable transporta ahora por la ciudad sus restos mortales, cubiertos de flores y del emblemático turbante negro del ayatolá.

Periodistas de la agencia AFP vieron una "marea humana" agitando banderas iraníes y otras rojas, que simbolizan la venganza y la justicia.

Los participantes corean lemas antiestadounidenses y antiisraelíes y algunos carteles llaman a "matar" a Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La televisión estatal difundió un vídeo en el que aparece un muñeco de Trump colgado de una horca.

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