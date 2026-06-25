Minvu abre nueva convocatoria del Subsidio de Arriendo: Estas son las fechas de postulación

25 jun. 2026 - 13:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la próxima apertura del proceso de postulación al Subsidio de Arriendo 2026, beneficio estatal dirigido a familias y personas que necesitan apoyo para financiar el pago mensual de una vivienda.

Según informó la cartera, el llamado regular de este año estará disponible entre el 7 de julio y el 7 de agosto de 2026, período durante el cual los interesados podrán presentar sus solicitudes a nivel nacional.

La convocatoria busca beneficiar a más de 8.450 familias y permitirá realizar el trámite tanto de manera online como presencial.

¿Cuándo se podrá postular?

El Minvu confirmó que las postulaciones comenzarán el próximo lunes 7 de julio y se extenderán hasta el viernes 7 de agosto, otorgando un plazo de un mes para que las personas que cumplan los requisitos puedan acceder al beneficio.

Las autoridades hicieron un llamado a revisar con anticipación las condiciones de postulación y preparar la documentación necesaria antes de la apertura del proceso.

¿Cómo realizar el trámite?

Las personas interesadas podrán postular a través de dos modalidades:

Online : Ingresando al sitio web del Minvu con Clave Única.

: Ingresando al sitio web del Minvu con Clave Única. Presencial: Acudiendo a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en todo el país.

El ministerio destacó que la plataforma digital permitirá completar el proceso de forma completamente remota.

¿Qué entrega el Subsidio de Arriendo?

Este beneficio consiste en un aporte económico mensual destinado a complementar el pago del arriendo de una vivienda.

Los hogares seleccionados reciben un subsidio total de 170 UF, equivalente a cerca de $6,9 millones, monto que se distribuye mensualmente mientras dure el beneficio.

Desde el Minvu reiteraron que quienes deseen acceder al programa deberán estar atentos al inicio de las postulaciones el próximo 7 de julio, fecha que marcará el comienzo oficial del proceso correspondiente a 2026.