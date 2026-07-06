Ministra Rincón anticipa "buenas noticias" por baja en las bencinas: Esto podrían descender los precios de los combustibles

06 jul. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Energía, Ximena Rincón, adelantó que los precios de los combustibles caerán durante esta semana. Concretamente, serán 100 pesos menos el descenso que experimentarán y beneficiará directamente el bolsillo de los chilenos.

La noticia confirma lo dicho por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en una entrevista había anunciado: "En dos semanas vamos a ver de nuevo bajas de más de $100 tanto en diésel como en gasolina".

¿Cuándo se vería reflejada la caída en los precios?

En entrevista con Canal 13, Rincón anticipó el escenario afirmando que “hay buenas noticias, si todo sigue como está, deberá bajar“. El cambio en las tarifas se verá reflejado en el próximo informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) este jueves 9 de julio.

Las autoridades explicaron que esta sostenida reducción responde a la baja en la magnitud del conflicto bélico en Medio Oriente. Además, detallaron que la contención de los precios aplicada al inicio del Gobierno significó un ahorro cercano a los 2.000 millones de dólares para las arcas fiscales.

El proyecto urgente para las cuentas de la luz

En paralelo, la ministra abordó la urgencia del proyecto de ley "Ordenemos la Cuenta", el cual se vota hoy lunes 6 de julio hasta total despacho en comisión. La iniciativa busca extender de forma urgente el subsidio eléctrico durante todo el año 2027.

Rincón advirtió que la tramitación debe cerrarse sí o sí durante julio para evitar un alza inminente heredada de la administración anterior. Asimismo, acusó que el Gobierno actual recibió un retraso de 43 meses en los decretos tarifarios, lo que acumuló deudas millonarias con las distribuidoras.

Resguardo regional y contratos más baratos

La nueva normativa contempla además un mecanismo de protección especial para las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Ambas zonas enfrentan un riesgo de tarifas más altas debido al término de una devolución de Transelec y a la falta de inversión en infraestructura eléctrica.

Finalmente, el proyecto facultará al Gobierno para negociar valores más competitivos con las empresas generadoras que tienen los contratos más caros. Esta revisión se hará por una sola vez y respetando los contratos vigentes.

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