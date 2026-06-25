Ministro de Hacienda: "En dos semanas vamos a ver de nuevo bajas de más de $100 tanto en diésel como en gasolina"
- Por Cristian Reyes | Aton
¿Qué pasó?
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció esta mañana una nueva baja de alrededor de $100 por litro en el precio de los combustibles, tras la caída del petróleo en los mercados internacionales.
La autoridad dijo que la baja del petróleo es una "muy buena noticia" y, sobre una eventual baja en los valores en el mercado nacional, respondió que "por supuesto, ya han bajado y van a volver a bajar".
"Hay un punto que hay que entender y es que nosotros seguimos regidos por el Mepco. Hemos ajustado parámetros, etc., pero seguimos regidos por la ley. Y en esta ley estos ajustes se hacen solo cada tres semanas", aclaró a T13 Radio.Ir a la siguiente nota
"Dada la ley, si esto se mantiene, en dos semanas más vamos a ver de nuevo bajas de más de $100, tanto en diésel como en gasolina", aseveró.
Megarreforma
En tanto, en el tema de la megarreforma, aprobada apenas por 26 votos en el Senado, señaló que "conversaciones ha habido muchas, y creo que en función de eso vamos a poder converger a lo mejor a algunos ajustes que se podrían hacer en la ley".
Agregó que "siempre es bueno tener más apoyo, pero lo que tenemos es suficiente. Quisiéramos más apoyo; lo vamos a ir a buscar, pero que se sepa que lo que tenemos es suficientemente bueno".
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