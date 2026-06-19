Proyectan que bencinas seguirían bajando: ¿A cuánto llegaría el precio de los combustibles?
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El anuncio que puso fin a las tensiones entre Irán y Estados Unidos tuvo un efecto inmediato en el mercado petrolero, disminuyendo el valor del crudo. Esto, a su vez, se reflejó rápidamente en los combustibles.
Desde este jueves 18 de junio, la gasolina de 93 octanos bajó $95 por litro y la de 97 octanos retrocedió $106,7. El diésel registró una reducción aún mayor, de $117,5 por litro, mientras que el kerosene mantuvo su precio.
Esta tendencia ha llevado a especialistas del sector a proyectar nuevas disminuciones en los precios de las bencinas durante las próximas semanas, las que podrían llegar a los -$200.Ir a la siguiente nota
¿A cuánto podría bajar la bencina?
En conversación con La Tercera, Jorge Hermann, economista y socio de Hermann Consultores, afirma que "las bencinas bajarán otros $200 en el acumulado que se irán materializando el 9 y 30 de julio y el 20 de agosto".
Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, estima que los precios seguirán reduciéndose en julio, si se mantienen las condiciones actuales del precio del petróleo brent (US$ 80 el barril), y el tipo de cambio en niveles de $900 por dólar.
Según explicó al citado medio, el principal factor que llevaría a una baja en el valor de la bencina "es la reducción del precio del petróleo Brent en el mercado internacional producto del acuerdo político entre Estados Unidos e Irán".
Este escenario geopolítico llevaría a una nueva caída del precio mayorista en niveles similares al observado esta semana. El experto prevé una baja superior a los $100 en tres semanas más.
De concretarse, el precio de la bencina de 93 octanos en la Región Metropolitana llegaría a $1.268 el litro, quedando casi $100 por arriba del valor registrado antes de la guerra.
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