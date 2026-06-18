Descuentos de hasta $300 por litro: Estos son las ofertas en bencina durante en junio tras baja en los precios

18 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Desde este jueves, el precio de los combustibles registró una importante baja de $95 por litro para la gasolina de 93 octanos y de $106,7 para la de 97 octanos. Una medida que entrega un respiro a los bolsillos de los automovilistas tras las sostenidas alzas de los últimos meses.

En paralelo, los conductores pueden aprovechar mayores descuentos en bencina gracias a que distintas estaciones de servicio mantienen vigentes una serie de promociones y ofertas durante junio, que en algunos casos pueden llegar hasta los $300 por litro, dependiendo del banco, el medio de pago y la plataforma utilizada.

A continuación, revisa los principales beneficios ordenados por bencinera y día de la semana.

Descuentos en Copec

Lunes

Cencosud Scotiabank Mastercard: $100 de descuento por litro pagando en la app Copec.

$100 de descuento por litro pagando en Jumbo Prime: $100 por litro aplicando el cupón de descuento.

Martes

Banco Internacional: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Copec.

$100 por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Copec. Tarjeta Itaú Legend: $100 por litro obteniendo el cupón en la web del banco e ingresándolo en la app de Copec.

$100 por litro obteniendo el cupón en la web del banco e ingresándolo en la app de Copec. Banco Estado: $100 por litro pagando Rutpay de BancoEstado en estaciones adheridas.

Miércoles

Scotiabank: Hasta $100 por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Copec.

Hasta Automóvil Club: $50 por litro con el cupón de nuevos socios.

Jueves

Coopeuch: $200 por litro pagando con tarjeta de crédito y $100 por litro con tarjeta de débito en la app Copec. También son $100 por litro pagando con tarjeta Dale Coopeuch.

$200 por litro pagando con tarjeta de crédito y $100 por litro con tarjeta de débito en la app Copec. También son $100 por litro pagando con tarjeta Dale Coopeuch. BCI: 7% de descuento por litro con tarjeta de crédito en la app Copec

Viernes

Tenpo: Desde $50 de descuento por litro con Tarjetas Tenpo Mastercard.

Desde $50 de descuento por litro con Tarjetas Tenpo Mastercard. Santander Consumer: $100 por litro usando el código.

Sábado

MACHBANK: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Copec.

$100 por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Copec. Santander Consumer: $100 por litro usando el código.

Domingo

Banco BICE: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito Limitless a través de la app Copec.

$100 por litro pagando con tarjeta de crédito Limitless a través de la app Copec. Santander Consumer: $100 por litro usando el código.

Todos los días

Copec Pay: $10 por litro pagando con Copec Pay a través de la app Copec.

$10 por litro pagando con Copec Pay a través de la app Copec. App Copec: $50 por litro en primera carga con app Copec o con cupones por referir amigos nuevos.

$50 por litro en primera carga con app Copec o con cupones por referir amigos nuevos. Caja Los Andes: $15 por litro pagando con la app Copec.

$15 por litro pagando con la app Copec. $100 por litro en diferentes comunas: Copec ofrece $100 de descuento en 32 comunas diferentes cada día con cualquier medio de pago.

Descuentos en Shell

Lunes

Mercado Pago: $100 por litro pagando a través de la app Shell.

Martes

Líder Bci: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito mediante la app Shell.

Miércoles

Banco de Chile: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Shell.

Viernes

Tenpo: Desde $50 de descuento por litro con Tarjetas Tenpo Mastercard.

Sábado

Scotiabank: Desde $100 por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Shell.

Domingo

Banco BICE: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Shell.

$100 por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Shell. Banco Security: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Shell.

Todos los días

Cumpleaños: Los usuarios de la app Shell pueden recibir un $50 de descuento por litro durante los siete días después de su cumpleaños con todo medio de pago.

Descuentos en Aramco

Lunes

Banco Consorcio: $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Aramco.

$150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Aramco. Municipalidades adheridas: $15 por litro en estas comunas. Debes inscribirte aquí previamente.

Martes

Mercado Pago: $50 por litro pagando con tarjeta de prepago a través de la app Aramco.

$50 por litro pagando con tarjeta de prepago a través de la app Aramco. Municipalidades adheridas: $15 por litro en estas comunas. Debes inscribirte aquí previamente.

Miércoles

Banco Ripley: Hasta $150 por litro con tarjetas de débito y crédito a través de la app Aramco.

Jueves

ABC: $150 por litro pagando con tarjeta de crédito ABC Visa a través de la app Aramco.

Viernes

Tenpo: Desde $50 de descuento por litro con Tarjetas Tenpo Mastercard.

Desde $50 de descuento por litro con Tarjetas Tenpo Mastercard. Caja Los Andes: $15 pesos por litro dando el RUT.

Sábado

SBPay: $100 por litro con tarjeta física o $150 con la app.

Domingo

SPIN: $150 por litro pagando con tarjeta SPIN Visa de Cruz Verde física o a través de la app Aramco.

Todos los días

App Aramco: $50 por litro para nuevos usuarios.

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