Descuentos de hasta $300 por litro: Estos son las ofertas en bencina durante en junio tras baja en los precios
- Por Vicente Guzmán
Desde este jueves, el precio de los combustibles registró una importante baja de $95 por litro para la gasolina de 93 octanos y de $106,7 para la de 97 octanos. Una medida que entrega un respiro a los bolsillos de los automovilistas tras las sostenidas alzas de los últimos meses.
En paralelo, los conductores pueden aprovechar mayores descuentos en bencina gracias a que distintas estaciones de servicio mantienen vigentes una serie de promociones y ofertas durante junio, que en algunos casos pueden llegar hasta los $300 por litro, dependiendo del banco, el medio de pago y la plataforma utilizada.
A continuación, revisa los principales beneficios ordenados por bencinera y día de la semana.Ir a la siguiente nota
Descuentos en Copec
Lunes
- Cencosud Scotiabank Mastercard: $100 de descuento por litro pagando en la app Copec.
- Jumbo Prime: $100 por litro aplicando el cupón de descuento.
Martes
- Banco Internacional: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Copec.
- Tarjeta Itaú Legend: $100 por litro obteniendo el cupón en la web del banco e ingresándolo en la app de Copec.
- Banco Estado: $100 por litro pagando Rutpay de BancoEstado en estaciones adheridas.
Miércoles
- Scotiabank: Hasta $100 por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Copec.
- Automóvil Club: $50 por litro con el cupón de nuevos socios.
Jueves
- Coopeuch: $200 por litro pagando con tarjeta de crédito y $100 por litro con tarjeta de débito en la app Copec. También son $100 por litro pagando con tarjeta Dale Coopeuch.
- BCI: 7% de descuento por litro con tarjeta de crédito en la app Copec
Viernes
- Tenpo: Desde $50 de descuento por litro con Tarjetas Tenpo Mastercard.
- Santander Consumer: $100 por litro usando el código.
Sábado
- MACHBANK: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Copec.
- Santander Consumer: $100 por litro usando el código.
Domingo
- Banco BICE: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito Limitless a través de la app Copec.
- Santander Consumer: $100 por litro usando el código.
Todos los días
- Copec Pay: $10 por litro pagando con Copec Pay a través de la app Copec.
- App Copec: $50 por litro en primera carga con app Copec o con cupones por referir amigos nuevos.
- Caja Los Andes: $15 por litro pagando con la app Copec.
- $100 por litro en diferentes comunas: Copec ofrece $100 de descuento en 32 comunas diferentes cada día con cualquier medio de pago.
Descuentos en Shell
Lunes
- Mercado Pago: $100 por litro pagando a través de la app Shell.
Martes
- Líder Bci: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito mediante la app Shell.
Miércoles
- Banco de Chile: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Shell.
Viernes
- Tenpo: Desde $50 de descuento por litro con Tarjetas Tenpo Mastercard.
Sábado
- Scotiabank: Desde $100 por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Shell.
Domingo
- Banco BICE: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Shell.
- Banco Security: $100 por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Shell.
Todos los días
- Cumpleaños: Los usuarios de la app Shell pueden recibir un $50 de descuento por litro durante los siete días después de su cumpleaños con todo medio de pago.
Descuentos en Aramco
Lunes
- Banco Consorcio: $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito en la app Aramco.
- Municipalidades adheridas: $15 por litro en estas comunas. Debes inscribirte aquí previamente.
Martes
- Mercado Pago: $50 por litro pagando con tarjeta de prepago a través de la app Aramco.
- Municipalidades adheridas: $15 por litro en estas comunas. Debes inscribirte aquí previamente.
Miércoles
- Banco Ripley: Hasta $150 por litro con tarjetas de débito y crédito a través de la app Aramco.
Jueves
- ABC: $150 por litro pagando con tarjeta de crédito ABC Visa a través de la app Aramco.
Viernes
- Tenpo: Desde $50 de descuento por litro con Tarjetas Tenpo Mastercard.
- Caja Los Andes: $15 pesos por litro dando el RUT.
Sábado
- SBPay: $100 por litro con tarjeta física o $150 con la app.
Domingo
- SPIN: $150 por litro pagando con tarjeta SPIN Visa de Cruz Verde física o a través de la app Aramco.
Todos los días
- App Aramco: $50 por litro para nuevos usuarios.
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