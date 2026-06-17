Bencinera anuncia rebaja de $100 por litro de bencina en todo Chile este miércoles: Así puedes acceder al descuento

17 jun. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas semanas, Copec ha ofrecido rebajas de $100 pesos por litro de bencina en diferentes comunas del país, las que varían cada día. Sin embargo, ahora la compañía lanzó una nueva promoción que sorprenderá a sus clientes.

La empresa anunció que solo durante este miércoles 17 de junio se podrá acceder a un descuento de $100 por litro en combustibles en todas sus estaciones de servicio a lo largo del país.

¿Cómo acceder al descuento en bencina?

Desde Copec explicaron que el descuento es válido para cualquier medio de pago y puede sumarse a otras promociones vigentes.

Por lo tanto, solo debes acudir a cualquier estación de servicio Copec del país y automáticamente recibirás el descuento.

Adicionalmente, desde la empresa destacaron que la App Copec permite sumar beneficios adicionales mediante alianzas con distintas entidades financieras y programas de fidelización, como Scotiabank, Automóvil Club de Chile y beneficios de Caja Los Andes.

¿Hasta qué hora durante el descuento de Copec?

El beneficio podrá utilizarse entre las 12:00 y las 23:59 horas en todas las estaciones de servicio Copec del país, aplicando a gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

Descuentos continúan el jueves

Copec aseguró que, desde su lanzamiento el pasado 13 de mayo, la campaña "Copec te Apaña" ya ha llegado al 96% de las comunas de Chile y beneficiado a más de 1.6 millones de conductores.

Inicialmente, este beneficio estuvo disponible en 16 comunas diarias, una por cada región del país. Sin embargo, debido a la positiva recepción que tuvo por parte de los clientes, se amplió su cobertura, alcanzando posteriormente 32 comunas por jornada, iniciativa que seguirá de forma habitual desde el jueves.

Las localidades seleccionadas serán anunciadas diariamente a través de los canales oficiales de Copec, invitando a las personas a aprovechar el beneficio.

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