Ahorro de hasta $15 mil mensuales: Proyectan importante baja en la canasta básica cuando se concrete caída en precio de la bencina

16 jun. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

La caída del precio internacional del petróleo podría traer beneficios que van mucho más allá de llenar el estanque. Expertos proyectan que una disminución sostenida en el valor de los combustibles podría traducirse en menores costos para las familias chilenas, especialmente en productos de la canasta básica y otros bienes de consumo masivo.

La directora de Liberty Finance, Lisa Salinas, explicó que el descenso del crudo en los mercados internacionales aún no se refleja completamente en Chile, pero sus efectos podrían comenzar a sentirse durante las próximas semanas.

"Esperamos que ya la próxima semana o dentro de unos pocos días, de 10 a 15 días, ya podamos tener cierta repercusión de acuerdo a las bajas acá en Chile", señaló en conversación con Roberto Saa en el programa Con Peras y Manzanas de Meganoticias.

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Según la especialista, una baja en el precio de los combustibles reduce directamente los costos de transporte y distribución de miles de productos que llegan diariamente a supermercados y comercios.

"Los camiones se abastecen de diésel para poder llegar, por ejemplo, a un supermercado. La leche, las verduras, los abarrotes, todo eso tiene un costo implícito dentro de un supermercado y de una línea de producto", explicó.

En ese sentido, sostuvo que una disminución en los costos logísticos puede terminar beneficiando al consumidor final.

"Todo lo que es consumo de primera necesidad comienza a bajar. ¿Por qué? Porque el costo para poder llegar al destino final, que es el consumidor, es mucho más económico", afirmó.

Proyectan ahorro para las familias

Salinas indicó que, de mantenerse la tendencia actual del petróleo, las familias podrían percibir un alivio en sus gastos mensuales.

"Esperamos que puedan tener en la canasta familiar entre unos $10 mil y $15 mil de ahorro mensuales", sostuvo.

La analista agregó que la caída del petróleo también podría ayudar a contener la inflación, ya que disminuyen costos asociados al transporte, la producción y la logística.

"Si baja el petróleo, bajan diferentes tipos de costos, como es el transporte, la producción y la logística. Esto también ayuda a contener la inflación", indicó.

Además, una menor presión inflacionaria podría abrir espacio para futuras rebajas en las tasas de interés y un eventual abaratamiento de algunos créditos para los consumidores.