¿Seguirá bajando la bencina?: Experta proyecta nuevas bajas en el precio de los combustibles luego del jueves

16 jun. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

La caída del precio internacional del petróleo podría seguir entregando alivio a los automovilistas chilenos. Tras la rebaja cercana a $100 por litro anunciada para este jueves, se proyecta que podrían registrarse nuevas bajas en los combustibles, entre ellos las bencinas y el petróleo diésel, durante las próximas semanas.

La directora de Liberty Finance, Lisa Salinas, explicó que el descenso del petróleo en los mercados internacionales, impulsado por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aún no ha impactado completamente en los precios locales.

"Esperamos que ya la próxima semana o dentro de unos pocos días, de 10 a 15 días, ya podamos tener cierta repercusión de acuerdo a las bajas acá en Chile", señaló en conversación con Roberto Saa en el espacio Con Peras y Manzanas de Meganoticias.

Según la especialista, el mercado todavía está reaccionando a la expectativa de que el acuerdo entre ambos países se concrete de forma definitiva, por lo que los efectos podrían extenderse en el tiempo.

"Una vez que esto ya se concrete, vamos a tener unas repercusiones un poco más sustentables de acuerdo a un período de 10, 15 o 20 días", explicó.

¿Por qué no baja de inmediato la bencina?

Salinas indicó que uno de los factores que explican el desfase entre la caída del petróleo y los precios locales es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

"MEPCO es un amortiguador, un freno que el Estado chileno tiene para poder amortiguar la caída o la subida del petróleo", afirmó.

La experta agregó que este sistema funciona como un colchón que evita variaciones bruscas en los precios de los combustibles, tanto cuando los valores internacionales suben como cuando bajan.

¿Qué otros efectos podría tener la baja del petróleo?

Además de los combustibles, Salinas sostuvo que una caída sostenida del petróleo podría generar efectos positivos en otros ámbitos de la economía.

"Si baja el petróleo, bajan diferentes tipos de costos, como el transporte, la producción y la logística. Esto también ayuda a contener la inflación", indicó.

"Esperamos que puedan tener en la canasta familiar entre unos $10 mil y $15 mil de ahorro mensuales", sostuvo.

Asimismo, explicó que una menor presión inflacionaria podría favorecer futuras reducciones en las tasas de interés y abaratar distintos tipos de créditos para los consumidores.