Confirman fuerte caída en precio de la bencina y el diésel: Valor de la gasolina bajará hasta 106 pesos por litro este jueves

17 jun. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un alivio para el bolsillo de los chilenos es que confirmó la tarde de este miércoles la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), ya que publicó su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que informó la variación que tendrá la bencina y los demás combustibles a partir de este jueves 18 de junio.

Aunque las semanas previas estuvieron marcadas por la volatilidad, expertos explican que la fuerte caída del petróleo internacional por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán terminó con la baja de los precios del combustible en nuestro país.

¿Cuál es la variación del precio de los combustibles desde este jueves?

Las variaciones en el precio de los combustibles, según el informe semanal que elabora ENAP, son:

Gasolina de 93 octanos : -$95,00 por litro.

: -$95,00 por litro. Gasolina de 97 octanos : -$106,7 por litro.

: -$106,7 por litro. Diésel: - $117,5 por litro.

- $117,5 por litro. Gas licuado (GLP) de uso vehicular : -$46,7 por litro.

: -$46,7 por litro. Kerosene (parafina): Se mantendrá en $0 (sin variaciones).

Cabe recordar que el valor de la bencina cambia cada tres semanas, por lo que la gasolina de 93 y 97 octanos sufriría modificaciones de precio nuevamente el 9 de julio.

¿Qué dijo Enap?

Desde Enap señalaron en su informe que una de sus funciones principales es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

Agregaron también que "Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

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