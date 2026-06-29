Proyectan importante baja en el precio de las bencinas: ¿Qué factores se deben cumplir?

29 jun. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

El precio de las bencinas podría registrar una nueva baja en Chile durante las próximas semanas, luego de que el valor internacional del petróleo retrocediera tras una disminución de las tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, los recientes ataques mantienen la incertidumbre sobre el comportamiento del crudo y la posibilidad de que se concrete una rebaja.

Las proyecciones apuntan a que el próximo 9 de julio podría producirse una disminución de la bencina muy importante, aunque todo dependerá de la evolución del conflicto internacional.

El barril de petróleo que sirve de referencia para Chile volvió a ubicarse en torno a los 72 dólares, un nivel similar al que tenía antes del inicio del conflicto, lo que abre la puerta a una nueva baja. Cabe recordar que hace pocos días ya se registró una reducción en el precio de los combustibles.

Los factores que dependerán de la caída en el precio de la bencina

La posibilidad de una nueva rebaja fue bien recibida por los automovilistas, quienes aseguran que el alza registrada en marzo golpeó con fuerza sus bolsillos.

El economista Pablo Barberis, de la Universidad de Chile, explicó que existen dos factores clave para definir el precio de los combustibles en Chile: el valor internacional al que el país compra el petróleo y el funcionamiento del MEPCO, mecanismo que actualiza los precios cada cuatro semanas.

Sobre las proyecciones, el especialista señaló: "Lo que se viene hoy día para la bencina, que es una buena noticia para el bolsillo de los chilenos, es que se proyecta nuevamente una segunda baja del precio de los combustibles y posiblemente esté entre los 50 o 100 por litro, más cercano a los 100 pesos por litro promedio, que es una tremenda buena noticia".

"Esto dado a que los precios internacionales del barril del petróleo se han estabilizado en torno a los 70 dólares el barril, que es el precio preconflicto a mediados de febrero. Por lo tanto, estamos viendo que ya con el acuerdo del conflicto bélico y la estabilidad que se está empezando a dar en Medio Oriente, los mercados internacionales han absorbido esa buena noticia, añadió.

Por ahora, la proyección sigue siendo positiva, pero la confirmación de una nueva baja dependerá de que el precio internacional del petróleo se mantenga estable y de que el conflicto en Medio Oriente no vuelva a presionar al alza el valor del crudo en los próximos días.

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