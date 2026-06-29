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Con rachas de hasta 80 kilómetros por hora: Emiten aviso por fuertes vientos en zonas de seis regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por "viento de intensidad normal a moderada" que afectará a zonas de seis regiones del país durante los próximos días, producto del paso de una "baja segregada".

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá entre la madrugada del miércoles 1 y la noche del jueves 2 de julio, dejando rachas de viento de hasta 80 km/h en sectores de la precordillera y cordillera.

Las regiones incluidas en el aviso son Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde se esperan las siguientes condiciones:

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Regiones con aviso por viento

Valparaíso

  • Cordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (1 y 2 de julio).

Región Metropolitana

  • Cordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (1 y 2 de julio).

O'Higgins

  • Cordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (1 y 2 de julio).

Maule

  • Cordillera: Vientos de 40 a 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h (1 y 2 de julio).

Ñuble

  • Cordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (1 y 2 de julio).
  • Precordillera: Vientos de 40 a 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el 1 de julio, y de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el 2 de julio.

Biobío

  • Cordillera: Vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h (1 y 2 de julio).
  • Precordillera: Vientos de 40 a 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h (1 y 2 de julio).

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¿Qué significa un aviso meteorológico?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que los avisos meteorológicos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

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