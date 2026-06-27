Meteorología emite aviso por vientos y posibles tormentas de arena en tres regiones: Revisa las zonas afectadas
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso para sectores de tres regiones del país, en las que se podría presentar "viento normal a moderado".
De acuerdo con el organismo, el evento responde a la condición sinóptica de "corriente en chorro" y también se suma la probabilidad de "tormentas de arena".
El aviso estará vigente desde la madrugada del martes 30 de junio hasta la noche del jueves 2 de julio.Ir a la siguiente nota
¿Qué zonas se podrían ver afectadas?
En concreto, el aviso meteorológico es para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Los sectores que podrían tener "viento normal a moderado" son los siguientes:
Región de Tarapacá
- Cordillera: martes 30 (60-80 km/h), miércoles 1 (60-80 km/h).
Región de Antofagasta
- Cordillera Costa: martes 30 (60-80 km/h), miércoles 1 (60-80 km/h) y jueves 2 (60-80 km/h).
- Precordillera: martes 30 (60-80 km/h).
- Precordillera Salar: martes 30 (40-60 km/h).
- Cordillera: martes 30 (60-80 km/h), miércoles 1 (60-80 km/h), jueves 2 (60-80 km/h).
Región de Atacama
- Cordillera: miércoles 1 (70-90 km/h), jueves 2 (70-90 km/h).
Es importante recordar que la DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".
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