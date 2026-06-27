Meteorología emite aviso por vientos y posibles tormentas de arena en tres regiones: Revisa las zonas afectadas

27 jun. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso para sectores de tres regiones del país, en las que se podría presentar "viento normal a moderado".

De acuerdo con el organismo, el evento responde a la condición sinóptica de "corriente en chorro" y también se suma la probabilidad de "tormentas de arena".

El aviso estará vigente desde la madrugada del martes 30 de junio hasta la noche del jueves 2 de julio.

¿Qué zonas se podrían ver afectadas?

En concreto, el aviso meteorológico es para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Los sectores que podrían tener "viento normal a moderado" son los siguientes:

Región de Tarapacá

Cordillera: martes 30 (60-80 km/h), miércoles 1 (60-80 km/h).

Región de Antofagasta

Cordillera Costa: martes 30 (60-80 km/h), miércoles 1 (60-80 km/h) y jueves 2 (60-80 km/h).

Precordillera: martes 30 (60-80 km/h).

Precordillera Salar: martes 30 (40-60 km/h).

Cordillera: martes 30 (60-80 km/h), miércoles 1 (60-80 km/h), jueves 2 (60-80 km/h).

Región de Atacama

Cordillera: miércoles 1 (70-90 km/h), jueves 2 (70-90 km/h).

Es importante recordar que la DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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