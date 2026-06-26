Con temperaturas bajo cero: ¿Cuánto frío hará este fin de semana en Santiago?

26 jun. 2026 - 21:26 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con los últimos datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago experimentará mañanas extremadamente frías este fin de semana, rozando e incluso superando la barrera de los cero grados, aunque con un importante alivio térmico de cara a las tardes.

A pesar del frío polar que marcará el amanecer, el organismo técnico confirmó que ambos días estará soleado, lo que ayudará a mitigar las bajas temperaturas durante las horas de mayor exposición solar.

El detalle del pronóstico

La configuración meteorológica para este sábado y domingo dejará en evidencia una marcada amplitud térmica, un fenómeno muy común en los valles de la zona central durante la época invernal.

Sábado 27 de junio

El fin de semana comenzará con una madrugada helada, que registrará una temperatura mínima de 2°C. Sin embargo, la ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera progresiva, alcanzando una máxima de 17°C en horas de la tarde.

Domingo 28 de junio

El panorama se volverá aún más complejo en las primeras horas dominicales. La DMC prevé una mínima de -1°C, consolidando la presencia de heladas meteorológicas en diversos sectores de Santiago. Hacia la tarde, el termómetro volverá a subir para posicionarse nuevamente en una máxima de 17°C.

Recomendaciones frente al frío invernal

La combinación de cielos despejados y bajas temperaturas intensifica la sensación de frío en las zonas sombrías. Por lo mismo, los expertos entregan una serie de consejos esenciales para enfrentar estos días sin mayores contratiempos:

El método "cebolla" : Vestirse por capas es la estrategia más eficiente para este fin de semana. Esto te permitirá adaptarte cómodamente al frío extremo de la mañana y retirarte prendas a medida que la tarde alcance los 17°C.

: Vestirse por capas es la estrategia más eficiente para este fin de semana. Esto te permitirá adaptarte cómodamente al frío extremo de la mañana y retirarte prendas a medida que la tarde alcance los 17°C. Protección de mascotas y plantas : Las temperaturas bajo cero del domingo pueden afectar a los animales que duermen en el exterior y dañar la vegetación más sensible a las heladas. Se aconseja resguardarlos durante la noche.

: Las temperaturas bajo cero del domingo pueden afectar a los animales que duermen en el exterior y dañar la vegetación más sensible a las heladas. Se aconseja resguardarlos durante la noche. Cuidado con la calefacción : Al usar estufas (a parafina, gas o leña), recuerda ventilar los espacios cerrados durante el día para mantener una buena calidad del aire dentro del hogar y evitar la acumulación de gases nocivos.

: Al usar estufas (a parafina, gas o leña), recuerda ventilar los espacios cerrados durante el día para mantener una buena calidad del aire dentro del hogar y evitar la acumulación de gases nocivos. Uso de filtro solar: Que haga frío no significa que la radiación UV desaparezca. Al estar el cielo completamente despejado, el uso de protector solar sigue siendo indispensable si vas a exponerte al sol.

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