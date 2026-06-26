Con temperaturas bajo cero: ¿Cuánto frío hará este fin de semana en Santiago?
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
De acuerdo con los últimos datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago experimentará mañanas extremadamente frías este fin de semana, rozando e incluso superando la barrera de los cero grados, aunque con un importante alivio térmico de cara a las tardes.
A pesar del frío polar que marcará el amanecer, el organismo técnico confirmó que ambos días estará soleado, lo que ayudará a mitigar las bajas temperaturas durante las horas de mayor exposición solar.
El detalle del pronóstico
La configuración meteorológica para este sábado y domingo dejará en evidencia una marcada amplitud térmica, un fenómeno muy común en los valles de la zona central durante la época invernal.Ir a la siguiente nota
Sábado 27 de junio
El fin de semana comenzará con una madrugada helada, que registrará una temperatura mínima de 2°C. Sin embargo, la ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera progresiva, alcanzando una máxima de 17°C en horas de la tarde.
Domingo 28 de junio
El panorama se volverá aún más complejo en las primeras horas dominicales. La DMC prevé una mínima de -1°C, consolidando la presencia de heladas meteorológicas en diversos sectores de Santiago. Hacia la tarde, el termómetro volverá a subir para posicionarse nuevamente en una máxima de 17°C.
Recomendaciones frente al frío invernal
La combinación de cielos despejados y bajas temperaturas intensifica la sensación de frío en las zonas sombrías. Por lo mismo, los expertos entregan una serie de consejos esenciales para enfrentar estos días sin mayores contratiempos:
- El método "cebolla": Vestirse por capas es la estrategia más eficiente para este fin de semana. Esto te permitirá adaptarte cómodamente al frío extremo de la mañana y retirarte prendas a medida que la tarde alcance los 17°C.
- Protección de mascotas y plantas: Las temperaturas bajo cero del domingo pueden afectar a los animales que duermen en el exterior y dañar la vegetación más sensible a las heladas. Se aconseja resguardarlos durante la noche.
- Cuidado con la calefacción: Al usar estufas (a parafina, gas o leña), recuerda ventilar los espacios cerrados durante el día para mantener una buena calidad del aire dentro del hogar y evitar la acumulación de gases nocivos.
- Uso de filtro solar: Que haga frío no significa que la radiación UV desaparezca. Al estar el cielo completamente despejado, el uso de protector solar sigue siendo indispensable si vas a exponerte al sol.
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