Se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora: Emiten aviso por viento en zona de una región del sur de Chile

24 jun. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por vientos de intensidad normal a moderada que afectarán directamente a la costa occidental de la Isla Grande de Chiloé. El fenómeno concentrará su mayor fuerza este jueves 25 de junio, por lo que las autoridades locales ya hacen un llamado a la precaución y al autocuidado de la población.

De acuerdo con el informe técnico, el viento soplará desde la tarde del jueves y se extenderá hasta la noche del mismo día. Se espera que las velocidades promedio oscilen entre los 40 y 60 km/h, acompañadas de rachas que podrían alcanzar los 70 km/h, especialmente en los sectores abiertos y litorales expuestos de la provincia.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas en Chiloé?

El aviso meteorológico se centra específicamente en la costa occidental de la isla Grande. Esto significa que comunas y localidades con mayor exposición al océano Pacífico deberán extremar las medidas de seguridad. Entre las zonas donde se sentirá con mayor fuerza el viento se encuentran:

Ancud (sector de Mar Brava y costa oeste)

Chonchi (zona litoral pacífica)

Cucao y la comuna de Chonchi

Quellón (sectores occidentales)

Las rachas de 70 km/h pueden desprender techumbres, caída de ramas de árboles y problemas en el tendido eléctrico, interrupciones que suelen ser comunes en la zona ante este tipo de sistemas frontales.

Recomendaciones de seguridad ante vientos fuertes

Ante el pronóstico de ráfagas de hasta 70 km/h, los equipos de emergencia locales recomiendan seguir una serie de medidas preventivas para evitar accidentes:

Asegurar techos y estructuras: Revisar calaminas, planchas de zinc u objetos sueltos en patios y techumbres que puedan ser arrastrados por las rachas de viento.

Precaución al conducir: Moderar la velocidad en rutas vehiculares, especialmente en los accesos expuestos a la costa o puentes, ya que el viento puede desestabilizar los vehículos.

Evitar zonas costeras: Se solicita a la comunidad, a los turistas y a los pescadores artesanales no acercarse a los roqueríos ni playas debido al aumento del oleaje y las marejadas asociadas al viento.

Tener un kit de emergencia: Ante posibles cortes de luz, se aconseja tener linternas, baterías cargadas y agua potable.

Las autoridades portuarias evaluarán el estado de los puertos durante el jueves, por lo que se recomienda a quienes viajen por vía marítima mantenerse informados sobre posibles cierres de rampas o restricciones en la navegación.

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