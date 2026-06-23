Santiago destacó hoy martes entre las capitales más frías del mundo: Temperaturas de hasta -8 grados marcaron la jornada

23 jun. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 23 de junio, Santiago, capital de nuestro país, y Camberra, la capital de Australia, registraron las temperaturas mínimas más bajas entre las capitales del mundo.

En su reporte, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, informó que durante la mañana Santiago registró una temperatura mínima oficial de -1,5° C.

En Camberra, la temperatura fue de -1,6°, muy similar a lo sucedido en la Región Metropolitana.

Mañana de frío extremo en la Región Metropolitana

Sepúlveda señaló que las bajas temperaturas marcaron el inicio de la semana en la capital.

Entre los registros más extremos de este martes destacaron los -6° en Huechún, comuna de Tiltil; los -4° en Melipilla; los -3° en Colina, Buin y Paine; y los -2,8° en Pudahuel.

La situación se replicó en distintas zonas del país, donde continuaron las heladas matinales, destacando los -8° registrados en Calama.

Clima mundial

Mientras tanto, Europa enfrenta una ola de calor histórica con temperaturas que superan los 40° C en Francia y España, causando consecuencias graves para la salud como golpes de calor y registros de personas ahogadas intentando capear el calor.

En contraste, Chile se posiciona como uno de los países más fríos del planeta durante esta jornada, con heladas y temperaturas bajo cero en varias regiones.

Además, se espera la pronta llegada del primero de tres sistemas frontales que marcarán esta semana con precipitaciones, principalmente en el sur del país.

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