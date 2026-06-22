Con rachas de hasta 70 kilómetros por hora: Emiten aviso por vientos en zonas de la región de Los Lagos

22 jun. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso formal para la región de Los Lagos debido al pronóstico de vientos de intensidad normal a moderada. El fenómeno climático, impulsado por una condición sinóptica conocida como jet de bajo nivel, promete generar ráfagas intensas que podrían poner en alerta a diversas comunas del sur del país, lo que afectaría la conectividad y las actividades cotidianas durante la mitad de esta semana.

De acuerdo con el informe oficial del organismo técnico, el evento se manifestará con fuerza a partir de la noche del martes 23 y se extenderá de forma continua hasta la madrugada del miércoles 24 de junio.

¿Qué zonas son las afectadas?

Las zonas bajo este aviso meteorológico son la provincia de Chiloé y el sector del litoral interior de la región de Los Lagos.

En estas localidades, las proyecciones meteorológicas indican que el viento predominante podría alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora, una velocidad considerable que suele generar complicaciones en las zonas insulares y en los canales interiores del territorio.

¿Es un evento riesgoso?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y las autoridades locales han recordado que un aviso meteorológico implica la ocurrencia de fenómenos con un grado de severidad moderada pero potencialmente riesgosos.

Por este motivo, se solicita a la comunidad asegurar techumbres, fijar objetos sueltos en patios, evitar transitar cerca de arbolado grande durante las horas críticas y mantenerse informada sobre las condiciones de los puertos.

Lo anterior, ya que la navegación menor y los transbordos en los fiordos podrían sufrir suspensiones temporales debido al oleaje provocado por las fuertes ráfagas.

Pronóstico de lluvia en Puerto Montt

Además del viento, las condiciones climáticas en la capital regional también presentarán complicaciones, ya que se pronostican precipitaciones continuas para Puerto Montt durante ambas jornadas.

El martes, los chubascos acompañarán el descenso de las temperaturas, registrándose una máxima que apenas llegará a los 10°C, consolidando un ambiente frío y húmedo previo a la llegada de las ráfagas nocturnas.

Esta condición de inestabilidad atmosférica se mantendrá durante el día siguiente, debido a que el miércoles persistirán las lluvias en la comuna de Puerto Montt. Los termómetros experimentarán una leve baja adicional, registrando una temperatura máxima de solo 9°C, lo que obligará a los habitantes a mantener el uso de calefacción y a extremar las precauciones al transitar por calles mojadas.

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