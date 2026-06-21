Jaime Leyton pronostica posible retorno de precipitaciones a Santiago para fin de mes

21 jun. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de MegaTiempo, Jaime Leyton, informó que existe una probabilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana hacia fines de mes e inicios de julio.

“Entre el 30 de junio y el 2 de julio, hay una importante probabilidad de precipitaciones en Santiago”, señaló el experto, quien advirtió que, pese a este posible evento, el mes ha sido bastante seco.

En esa línea, Leyton explicó que “estamos con un 77 a 78% de déficit en Santiago”, agregando que la situación no solo afecta a la capital, sino también a la zona central y a sectores del sur del país.

En cuanto al pronóstico del tiempo para la semana venidera, anunció días fríos.

De hecho, mañana lunes los termómetros se moverán entre los 0 y 13°, mientras que el martes las temperaturas oscilarán entre los 1 y 15°.

Más cargado al próximo fin de semana; eso sí, las temperaturas tendrán un leve repunte.

Todo sobre Megatiempo