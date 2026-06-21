Jaime Leyton pronostica posible retorno de precipitaciones a Santiago para fin de mes
- Por Francisca Mieres | Jaime Leyton
¿Qué pasó?
El meteorólogo de MegaTiempo, Jaime Leyton, informó que existe una probabilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana hacia fines de mes e inicios de julio.
“Entre el 30 de junio y el 2 de julio, hay una importante probabilidad de precipitaciones en Santiago”, señaló el experto, quien advirtió que, pese a este posible evento, el mes ha sido bastante seco.
En esa línea, Leyton explicó que “estamos con un 77 a 78% de déficit en Santiago”, agregando que la situación no solo afecta a la capital, sino también a la zona central y a sectores del sur del país.Ir a la siguiente nota
En cuanto al pronóstico del tiempo para la semana venidera, anunció días fríos.
De hecho, mañana lunes los termómetros se moverán entre los 0 y 13°, mientras que el martes las temperaturas oscilarán entre los 1 y 15°.
Más cargado al próximo fin de semana; eso sí, las temperaturas tendrán un leve repunte.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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