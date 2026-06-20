Por "inestabilidad atmosférica": Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de tres regiones del país

20 jun. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para este fin de semana. El evento tendrá lugar en zonas de tres regiones del país.

¿Dónde y cuándo se registrará el fenómeno?

El fenómeno se registrará desde la tarde de este sábado 20 hasta la mañana del domingo 21 de junio, a raíz de una condición sinóptica de "inestabilidad atmósferica".

Las zonas afectadas son:

En el caso del Maule, las tormentas solo se desarrollarán el domingo.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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