Se aproxima frío extremo a Santiago y otras ciudades: Emiten advertencia por heladas para seis regiones del país

19 jun. 2026 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una advertencia agrometeorológica por heladas que afectarán a seis regiones del país.

¿Dónde y cuándo se registrarían las bajas temperaturas?

Según el organismo, las bajas temperaturas se presentarían en gran parte de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

El fenómeno se desarrollará entre el domingo 21 al martes 23 de junio en todas las regiones antes mencionadas.

Región de Valparaíso

Cordillera de la costa: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 y 23 de junip).

Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 y 23 de junio).

Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).

Región Metropolitana

Cordillera de la costa: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).

Valles: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).

Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).

Región de O'Higgins

Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 de junio) / -1°C a 1°C (23 de junio).

Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).

Región de Maule

Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 de junio) / -1°C a 1°C (23 de junio).

Precordillera: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).

Región de Ñuble

Valles: 0°C a 2°C (21 de junio) / -1°C a 1°C (22 de junio) / -2°C a 0°C (23 de junio).

Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).

Región del Biobío

Valles: 0°C a 2°C (21 de junio) / -1°C a 1°C (22 de junio) / -2°C a 0°C (23 de junio).

Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).

Recomendaciones ante las heladas

Las autoridades aconsejan, especialmente a los agricultores, activar sistemas de riego antiheladas, utilizar mallas protectoras en cultivos, realizar riegos preventivos para conservar la humedad del suelo y resguardar animales y colmenas.

Además, llaman a reforzar el cuidado de cereales, hortalizas y frutales en etapas más sensibles.

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