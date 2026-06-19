Se aproxima frío extremo a Santiago y otras ciudades: Emiten advertencia por heladas para seis regiones del país
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una advertencia agrometeorológica por heladas que afectarán a seis regiones del país.
¿Dónde y cuándo se registrarían las bajas temperaturas?
Según el organismo, las bajas temperaturas se presentarían en gran parte de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
El fenómeno se desarrollará entre el domingo 21 al martes 23 de junio en todas las regiones antes mencionadas.Ir a la siguiente nota
Región de Valparaíso
- Cordillera de la costa: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 y 23 de junip).
- Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 y 23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).
Región Metropolitana
- Cordillera de la costa: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).
- Valles: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).
Región de O'Higgins
- Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 de junio) / -1°C a 1°C (23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).
Región de Maule
- Valles: 1°C a 3°C (21 de junio) / 0°C a 2°C (22 de junio) / -1°C a 1°C (23 de junio).
- Precordillera: -1°C a 1°C (21 de junio) / -2°C a 0°C (22 y 23 de junio).
Región de Ñuble
- Valles: 0°C a 2°C (21 de junio) / -1°C a 1°C (22 de junio) / -2°C a 0°C (23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).
Región del Biobío
- Valles: 0°C a 2°C (21 de junio) / -1°C a 1°C (22 de junio) / -2°C a 0°C (23 de junio).
- Precordillera: -2°C a 0°C (21, 22 y 23 de junio).
Recomendaciones ante las heladas
Las autoridades aconsejan, especialmente a los agricultores, activar sistemas de riego antiheladas, utilizar mallas protectoras en cultivos, realizar riegos preventivos para conservar la humedad del suelo y resguardar animales y colmenas.
Además, llaman a reforzar el cuidado de cereales, hortalizas y frutales en etapas más sensibles.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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