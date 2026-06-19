Rachas de hasta 80 km/h: Emiten avisos por vientos que afectarán a 9 regiones de Chile
¿Qué pasó?
Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por "viento normal a moderado" que se presentará a finales de esta semana en nueves regiones del país.
Según el sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgoso".
Viento en el norte
En el litoral de las regiones de Antofagasta y Atacama, la medida se encuentra vigente desde la madrugada de este viernes 19 hasta la mañana del sábado 20 de junio, debido a una condición sinóptica de un "jet costero".Ir a la siguiente nota
Además, existe la probabilidad de que se desarrollen tormentas de arena.
Viento en la zona central
Desde la región de Coquimbo hasta Biobío el aviso estará vigente en la zona de la Cordillera, a partir de la madrugada del viernes 19 hasta la noche del domingo 21 de junio, debido a un sistema frontal.
En este caso existe al probabilidad de viento blanco.
Rachas de hasta 80 km/h
Meteorología pronosticó las siguientes intensidades estimadas de viento en cada sector:
Litoral región de Antofagasta
- Viernes: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h
- Sábado: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h
Litoral región de Atacama
- Viernes: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h
- Sábado: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h
Cordillera región de Coquimbo
- Viernes: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h
- Sábado: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h
- Domingo: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h
Cordillera región de Valparaíso
- Sábado: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h
Cordillera región Metropolitana
- Sábado: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h
Cordillera región de O'Higgins
- Sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h
Cordillera región del Maule
- Viernes: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h
- Viernes: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h
- Sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h
- Viernes: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h
- Sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h
- Domingo: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h
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