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Llegarían a los 100 km/h: Emiten una alerta y un aviso por vientos que afectarán a 4 regiones de Chile

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "viento normal a moderado" que se presentará a finales de esta semana en dos regiones de la zona sur del país.

Además, también emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" en otras dos regiones de la zona norte.

Aviso por "viento normal a moderado"

El aviso se encuentra vigente desde la mañana hasta la tarde de este viernes 19 de junio, por una condición sinóptica de un "frente frío".

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El fenómeno se produciría en el litorall interior de la región de Los Lagos, además de Chiloé. También, en la zona insular norte y sur de la región de Aysén.

Aviso por "viento moderado a fuerte"

La alerta estará vigente desde la noche de este miércoles 17 hasta la noche de este jueves 18 de junio, a raíz de una "vaguada en altura".

Las zonas afectadas son la Cordillera de la región de Tarapacá; y la Cordillera de la Costa, la precordillera, la precordillera Sala y la Cordillera de Antofagasta.

Además, se advirtió que se desarrollarían tormentas de arena.

Vientos de hasta 100 km/h

Meteorología pronosticó las siguientes intensidades estimadas de viento en cada sector:

Región de Tarapacá

  • Cordillera: entre 70 y 90 km/h este jueves

Región de Antofagasta

  • Cordillera ade la costa: entre 80 y 100 km/h el miércoles y el jueves
  • precordillera: entre 70 y 90 km/h el jueves
  • Precordillera Salar: entre 60 y 80 km/h el jueves
  • Cordillera: entre 80 y 100 km/h el miércoles y el jueves

Región de Los Lagos

  • Chiloé: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, el viernes
  • Litoral interior: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, el viernes

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Región de Aysén

  • Insular Norte: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h, el viernes
  • Insular Sur: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h, el viernes

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