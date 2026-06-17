Llegarían a los 100 km/h: Emiten una alerta y un aviso por vientos que afectarán a 4 regiones de Chile

17 jun. 2026 - 23:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "viento normal a moderado" que se presentará a finales de esta semana en dos regiones de la zona sur del país.

Además, también emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" en otras dos regiones de la zona norte.

Aviso por "viento normal a moderado"

El aviso se encuentra vigente desde la mañana hasta la tarde de este viernes 19 de junio, por una condición sinóptica de un "frente frío".

El fenómeno se produciría en el litorall interior de la región de Los Lagos, además de Chiloé. También, en la zona insular norte y sur de la región de Aysén.

Aviso por "viento moderado a fuerte"

La alerta estará vigente desde la noche de este miércoles 17 hasta la noche de este jueves 18 de junio, a raíz de una "vaguada en altura".

Las zonas afectadas son la Cordillera de la región de Tarapacá; y la Cordillera de la Costa, la precordillera, la precordillera Sala y la Cordillera de Antofagasta.

Además, se advirtió que se desarrollarían tormentas de arena.

Vientos de hasta 100 km/h

Meteorología pronosticó las siguientes intensidades estimadas de viento en cada sector:

Región de Tarapacá

Cordillera: entre 70 y 90 km/h este jueves

Región de Antofagasta

Cordillera ade la costa: entre 80 y 100 km/h el miércoles y el jueves

precordillera: entre 70 y 90 km/h el jueves

Precordillera Salar: entre 60 y 80 km/h el jueves

Cordillera: entre 80 y 100 km/h el miércoles y el jueves

Región de Los Lagos

Chiloé: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, el viernes

Litoral interior: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, el viernes

Región de Aysén

Insular Norte: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h, el viernes

Insular Sur: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h, el viernes

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