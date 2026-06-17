Día del Padre con lluvia en Santiago: Centro Meteorológico Noruego pronostica precipitaciones para este domingo

17 jun. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Meteorológico de Noruega informó, a través de su plataforma Yr.no, la llegada de precipitaciones a la Región Metropolitana en medio de la celebración del Día del Padre, programada para este domingo 21 de junio.

Según los modelos de alta precisión utilizados por el organismo, el centro meteorológico noruego proyectó una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 12°C para la capital.

¿Cuánto lloverá en el Día del Padre?

Además del frío, el evento meteorológico podría dejar hasta 2,4 milímetros de agua caída durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarían durante la madrugada del domingo, cerca de las 02:00 horas, extendiéndose hasta aproximadamente las 14:00 horas.

Tras el paso de las lluvias, el cielo permanecerá nublado por algunas horas antes de despejarse completamente.

Sin embargo, las temperaturas seguirán siendo bajas y la máxima no superará los 12°C, por lo que la celebración del Día del Padre estará marcada por un ambiente frío en la Región Metropolitana.

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