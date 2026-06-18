"Vaguada en altura": Emiten aviso por probables tormentas eléctricas y nevadas en 2 regiones de Chile
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" y otro por "probables nevadas", las cuales afectarían a zonas de dos regiones de la zona norte del país.
Según el sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Aviso por probables tormentas eléctricas
Las tormentas eléctricas se presentarían desde la noche del pasado miércoles 17 hasta la madrugada del jueves 18 junio, debido a una condición sinóptica de una "vaguada en altura".Ir a la siguiente nota
El fenómeno afectaría a la Cordillera de la Costa, la pampa, la precordillera y la precordillera Salar de la región de Antofagasta; además del litoral, la Cordillera de la Costa y sectores del valle, pampa y precordillera, de la región de Atacama.
Aviso por probables nevadas
También a raíz de una "vaguada en altura", se esperan nevadas desde la madrugada hasta la mañana de este jueves 18 de junio, en la precordillera de Antofagasta y Atacama. En la primera región también caería nieve en la precordillera Salar.
Para Antofagasta se pronostica que caiga entre uno y tres centímetros de nieve, mientras que en Atacama entre dos y cinco centímetros.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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